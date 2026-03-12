NTTドコモも個人向け「副回線サービス」を9月30日を終了！3月26日に新規受付終了。JAPANローミングや00000JAPANなどの代替の登場で
|NTTドコモも個人向け「副回線サービス」を9月30日を終了！法人向けにはサービスを継続
NTTドコモは12日、個人向けの「副回線サービス」提供を2026年9月30日（水）をもって終了するとお知らせしています。またサービス終了に先立って個人向けの副回線サービスについては2026年3月26日（木）をもって新規申込受付を終了するとのこと。
一方、法人向けには今後も継続して副回線サービスを提供するとしています。ただし、法人向け副回線サービスでは2026年3月27日（金）以降は https://www.docomo.ne.jp/service/hukukaisen/ から申し込むようになるということです。
副回線サービスは他社で別途回線を申し込む手間なく、ワンストップの簡易な手続きで副回線を申し込みできるオプションサービスで、NTTドコモの回線で通信がつながりにくい時にKDDIおよび沖縄セルラー電話のau回線へ切り替えて通信を利用できるオプションサービスで、副回線として電話やメール、SNSなどで家族や仕事先との連絡が可能となるほか、ショッピングや金融決済、行政サービスなどの一部のアプリを利用できます。
そんな副回線サービスですが、すでに紹介しているようにKDDIおよび沖縄セルラー電話でも携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」で提供している個人向けなどの副回線サービスが8月31日に終了することが案内されていました。今回、NTTドコモでも同様に個人向けの副回線サービスは終了となります。NTTドコモでは今後も利用者への一層のサービス向上に取り組んでいくということです。
|項目
|個人・法人共通
|法人
|契約対象料金プラン
（主回線）
|5G（ahamo含む）、Xi契約の全料金プラン
※申込時に音声通話に対応した料金プランに加入していること
|基本使用料（ISP込み）※1※2
|429円
|550円
|利用可能データ量（月）※3
|0.5GB
|1GB
|通信速度※4
|送受信時最大300kbps
|送受信時最大1Mbps
|通話料※5
|22円／30秒
|SIM
|eSIM
|対応機種
|eSIM対応機種でNTTドコモの公式Webページ（ https://www.docomo.ne.jp/service/hukukaisen/#anc-02 ）上で指定する機種
|SMS通信料※6
|3.3円／回
|受付チャネル※7※8
|副回線サービス受付サイトまたは法人オンライン受付サイト※9
|契約者・利用者年齢
|契約者・利用者共に
18歳以上（個人名義の場合）
|−
|契約事務手数料
|3,850円
※2 NTTドコモが副回線サービスで利用するeSIMの設定情報を通知した日が属する月を請求開始月として利用日数に関わらず基本使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は日割りで計算しません。
※3 データ量の追加購入や繰り越しはできません。
※4 月間利用可能データ容量を超えた場合は該当月の月末までの通信速度が送受信時最大128kbpsとなります。
※5 ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。
※6 「かけ放題オプション」や「5分通話無料オプション」、「ファミリー割引」、「ビジネス通話割引」など通話料やSMS送信料の割引は対象外です。またナビダイヤル（0570から始まる番号）などの一部通話料の異なる通話があります。日本の国内から国内宛ての場合で、1〜70文字（1文字2バイト換算）の場合の金額です。文字数により送信料が異なります（1通信当たり最大33円）。なお、受信は無料です。また日本の国内から海外宛ての場合、国際SMS通信料は100円／通（1通信当たり最大1,000円）で消費税はかかりません。海外に在圏する場合、SMSを送受信できません。
※7 主回線1回線につき、1回線まで申し込みができます。また主回線とは異なる電話番号で利用するサービスとなります。
※8 申込み完了後、14日後を目安に利用中のNTTドコモ回線へSMSにてeSIMの設定情報が通知されます。申込み当日は利用することはできないため、ご注意ください。
※9 法人オンライン受付サイトのご利用には、法人営業担当者経由での事前登録が必要です。
※10 新規契約以外の手続き（解約、MNP、利用中断・再開）については2023年6月1日より受付開始します。
