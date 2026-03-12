ノノガファイナリスト“ふみの”2ndシングル「ホットライン」のMVをプレミア公開！リリース記念YouTube生配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ふみのが、自身で作詞作曲を手掛けた2ndデジタルシングル「ホットライン」のMVを3月13日19時にプレミア公開する。

■学生時代の親友に向けた歌詞が印象的な一曲

1月11日にちゃんみなが主宰するあらたなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたシンガーソングライター・ふみの。3月13日にリリースされる「ホットライン」は、自身のアコースティックギターとハーモニカの演奏も取り入れて制作した楽曲。

学生時代の親友に向けた歌詞が印象的で、彼女らしい等身大のメッセージが込められている。ちゃんみなからプレゼントされた楽曲「favorite song」でデビューしたふみのにとって、シンガーソングライターとしての第一歩としてセルフプロデュースした作品となっている。この楽曲の世界観がMVでは、どのようにMVで表現されているのか。注目だ。

また、MV公開直後19時30分からは、「ホットライン」のリリースを記念したYouTubeスペシャル生配信も実施。

生配信では楽曲の制作秘話や制作背景について本人が語る他、「ホットライン」に関する質問をSNSで募集し、ファンとコミュニケーションを取りながらトークを行う。

■リリース情報

2026.03.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ホットライン」

