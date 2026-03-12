アーティスト／作編曲家／サウンドデザイナー『ドレミおばけ』をご紹介します。

アーティスト／作編曲家／サウンドデザイナー『ドレミおばけ』

『ファミマの1年。｜ファミマ入店音を季節ごとにアレンジしてみた。』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ドレミおばけさん：「アーティストとしての活動を中心に、作編曲やサウンドデザインなど音楽制作を行っています。ゲーム音楽の制作にも携わっており、幅広い分野で音に関わる仕事をしています。『ドレミおばけ』という名前で、オリジナル楽曲の制作や音楽コンテンツの発信を行っています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

ドレミおばけさん：「自分の音楽や作品を、より多くの人に届けたいと思ったことがきっかけです。以前は音楽の夢を一度諦めかけた時期もあったのですが、改めて本気で音楽に向き合おうと決めたタイミングで、YouTubeを通じて作品を発信していこうと思いました」

――おすすめの動画は何ですか？

ドレミおばけさん：「日常の中で誰もが無意識に耳にしている『身近な音』を、音楽として再構築してみたいと思い制作した動画です。ファミリーマートの入店音は多くの人が知っているメロディーだと思うのですが、もしそのメロディーが季節ごとに違うアレンジで流れていたら面白いのではないか、という発想から制作しました。

春夏秋冬それぞれのイメージに合わせて音色やテンポ、アレンジの質感を変えていて、同じメロディーでも音作りによって印象が大きく変わるという、サウンドデザインの面白さを感じてもらえたら嬉しいです。

また、祖父が尺八の師範だったこともあり、日本の伝統楽器には幼い頃から親しんできました。そうした要素も時折取り入れながら、ジャンルにとらわれない音楽表現を探求しています」

ファミマの1年。｜ファミマ入店音を季節ごとにアレンジしてみた。

https://youtu.be/mjcLCKc2YJQ



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ドレミおばけさん：「日常の中にある音やメロディーをきっかけに、少しワクワクするような音楽を届けていきたいと思っています。その音楽が、誰かの笑顔のきっかけになれたら嬉しいです」

皆さんの日常にある音楽はなんでしょうか？

アレンジからオリジナル曲まで様々な音楽を作り続けるドレミおばけさんの今後の活動に注目です！

