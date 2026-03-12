俳優の前田愛（42）が、翌日の朝食のために握った大量のおにぎりを披露し、SNSで注目を集めている。

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは、勘太郎が撮影した夫婦ショットや家族で日光江戸村を訪れた際の夏休みショット、子どもから褒められたというお弁当など、家族と過ごす日常の様子をたびたび発信してきた。2025年12月7日には義理の父・十八代目 中村勘三郎の祥月命日を報告し、息子2人の姿も公開。「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」などのコメントが寄せられ話題になっていた。

“大量おにぎり”を翌朝のために冷凍

2026年3月11日にはストーリーズを更新。「冷凍する！明日(あした)の私のために！」と、大量におにぎりを握ってラップに包んだことを報告。さらに英文で朝食用であることも明かしている。

（『ABEMA NEWS』より）