人気ラーメン店で“迷惑駐車” 客が駐車場から出られない事態に　繰り返すオーナーを直撃「2〜3分で出れば良い」　茨城

ニンニクやパセリなどが練り込まれたバターがのったラーメン。

茨城・つくば市で人気の店ですが、繰り返される迷惑行為に困っているといいます。

七福軒・青木良夫店主：

うちにラーメンを食べに来た客が、帰りに駐車場から出られなくなった、迷惑駐車があって。店を始めてからずっと。そのたびに車の持ち主を捜して、車をどかしてくださいと。

こちらのラーメン店では、18台分の駐車場を同じ敷地内にある複数の店でシェアしています。

ところが満車の際、外国人が経営する別の店の関係者などが迷惑駐車を繰り返しているというのです。

約1週間前にもこんなことが。

七福軒・青木良夫店主：

ここが（駐車場の）入り口だが、ここに白のSUVが止まっていて、この辺に止めた人が「目の前に車があるので出られない」と。

この迷惑駐車は、ラーメン店の客が投稿したSNSで判明。

クラクションを鳴らすと、外国人が経営する店のオーナーとみられる男性が現れ、車をどかしたそうです。

ところが投稿によれば、男性は「止める場所がなければここに止める」と捨てぜりふ。

周りもあっけにとられたといいます。

その投稿を受け、ラーメン店の店主もSNSに「このような迷惑駐車をする同業者に対して当店は営業妨害として法的処置をとることは可能なんでしょうか？」「堪忍袋の緒がブチ切れそうです」と投稿をしました。

七福軒・青木良夫店主：

どかしてはくれるが、「ここに止めないでほしい」と言っても、「止めるところがないからしょうがないでしょう」と。なるべくトラブルにはなりたくないので、平和に解決できれば。

「イット！」は、迷惑駐車を繰り返している店のオーナーを直撃。すると…。

迷惑駐車を繰り返すオーナー：

2分、3分ですぐ出ればいい。（Q.2〜3分だけ？）その日によってちょっと違いがある。（Q.多いとどれくらい？）そんな長い時間できない、20分くらい、30分くらい。（Q.迷惑に思っている人もいるが？）そこはもちろん気をつけないといけない。

迷惑駐車は改善されるのでしょうか。