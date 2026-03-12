篠崎愛、美脚際立つ膝上丈スーツ姿公開「綺麗すぎる」「絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの篠崎愛が3月11日、自身のInstagramを更新。スーツ姿を公開し、注目を集めている。
【写真】34歳美人タレント「綺麗すぎる」美脚際立つ膝上丈スーツ姿
篠崎は「スーツも見慣れたもんですな」とコメントを添え、建物の屋上で撮られた写真を複数枚投稿。広がる空と住宅地の街並みを背景に、ジャケットとスラリとのびた脚が際立つスカートを合わせたスーツスタイルで、ベンチに腰掛けた姿を披露している。
この投稿には「綺麗すぎる」「似合ってる」「可愛い」「女神降臨してる」「絵になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
