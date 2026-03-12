「こんなに嬉しいことはない」JFAの“公式発表”に「最高すぎる」などファン歓喜「まじで早くみたい」「どきどきするよ！」
森保一監督が率いる日本代表は、３月末から欧州遠征を実施。国際親善試合で現地３月28日にグラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と、同31日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランド代表と対戦する。
日本サッカー協会（JFA）は３月12日、両試合のテレビ放送およびインターネット配信が決定したことを公式に発表。スコットランド戦はNHK総合テレビによる生中継、NHK ONEによる同時／見逃し配信、U-NEXTによるリアルタイム配信／見逃し配信、イングランド戦はNHK Eテレによる生中継、NHK ONEによる同時／見逃し配信、U-NEXTによるリアルタイム配信／見逃し配信が行なわれる。
この一報にファンも反応。SNS上では「テレビ放送最高すぎる」「地上波放送 こんなに嬉しいことはないです！」「楽しみです」「ありがとう」「どきどきするよ！」「無事に終えられるよう頑張ってください」「まじで早くみたい」「試合開始時間以外は完璧だった」「NHK生中継があるなら全力でリアタイします」といった声があがっている。
北中米W杯に出場するヨーロッパ勢を相手に、森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。最新FIFAランキングで19位の日本に対し、スコットランドは38位、イングランドは４位だ。
なお、キックオフは日本時間でスコットランド戦は３月29日の２時、イングランド戦は４月１日の３時45分だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
