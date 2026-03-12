横浜流星「気が気ではなかった」撮影秘話「指導の方につきっきりで見てもらって」
【モデルプレス＝2026/03/12】俳優の横浜流星が2026年3月12日、都内で開催された「Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念新CM 発表会」に出席。「気が気ではなかった」という撮影を振り返った。
【写真】横浜流星、高クオリティのピアノ演奏
仕事の合間を縫ってピアノに没頭する役柄を演じた新CMについて、横浜は「映画的ですよね。本当にドラマ仕立てで、ブランドの世界観だったり商品の魅力がしっかりと詰まっているようなCMになったのではないかなと思っております」と手ごたえを感じている様子。撮影で苦労したことについては「ピアノのシーンですね。作品で一度ピアノを弾きましたが、1曲を体で覚えたような感じだったんですよ。楽譜も読めませんし、今回は短期間の撮影でもありましたし、音楽も前日や前々日ぐらいに届いたので、気が気ではなかったというか。もうとにかく自分にできることをやって、現場でも指導の方につきっきりで見てもらって、何とか形になりました」と振り返った。
また、世界で初めて、物理的に覗き見を防止する「プライバシーディスプレイ」などの機能を体験した横浜は「非常に魅力的で画期的な機能が追加された『Samsung Galaxy S26シリーズ』は、カラーも豊富で、皆様にもこの体験を通して魅力を届けられたのかなという風に思いますし、ぜひ手に取っていただけると幸いです」と新機種の魅力をアピール。“日常にあったら助かるサポート”を質問されると「先ほどのプライバシーディスプレイだったり、（AIが先回りで提案する機能の）『Now Nudge』」と答えた。
続けて「仕事のスケジュールに関しては、マネージャーさんが基本は調整してくださっていますが、プライベートの調整っていうのは、自分でやる中で、先回りして調整してくれるっていうのは非常にありがたい。自分は結構忘れっぽいですし、計画性もないので。本当にその日の気分で動くタイプの人間なので。その時に今日はこういうスケジュールがあるんだよっていうのを、先回りして教えてくれるこの新商品に関しては、自分にとっても助かる機能が多いです」と話した。
さらに「海外に行く機会も多くて。その中でも、日本語を貫き通してしまうんですね。言葉よりもパッションだと思い（笑）」と笑顔。「コミュニケーションが取れないので、すごく不便だなっていうのは常々感じていて。義務教育で英語も学びましたが、文法だったり読解力の知識は得ましたけど、肝心な実践的な会話の知識は全く得ていないので。そんなサポートがあったらいいなと思っていたんですけど、さっき色々調べたら、翻訳機能もアプリを取らずともあるっていうのは確認しましたので。非常に助かるなと思っております」と語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆横浜流星「気が気ではなかった」
◆横浜流星「言葉よりもパッション」
