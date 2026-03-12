yonige、新曲「芽吹くとき」が4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌に決定！
大阪寝屋川出身。2013年結成。牛丸ありさ（Vo＆Gt）、ごっきん（Ba＆Cho）の2人からなるロックバンド・yonige。
ソリッドなバンドサウンドとポップなメロディ、恋愛や人生観をリアリティのある言葉でつづった歌詞が10〜20代を中心に共感を呼び、2015年8月リリースの「アボカド」のMVが話題を集め、2017年にメジャーデビューし、2019年8月13日の日本武道館ワンマン公演をソールドアウト。その後も精力的に音源リリースとライブ活動を行いながら、2024年1月に3rdアルバム『Empire』をリリースし全国ツアーを開催。2025年3月15日には、バンド初となる日比谷野外音楽堂でのワンマン公演『yonige”I’m Back”』を開催し、雨中の中2,000人を動員した。同年5月29日からはバンド初の試みとなる47都道府県ツアー『yonige〜Homing tour〜』を完走。2026年春には、東名阪ツアー「yonige presents Make up my mind」の開催を予定している。
そんなyonigeがソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約！さらにソニー・ミュージックレーベルズからのリリース第一弾の新曲「芽吹くとき」は4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌として新たに書き下ろした1曲。そして2026年5月27日に発売することが決定した。
「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」は、秋田書店のウェブコミック配信サイト『チャンピオンクロス』にて連載中の同名タイトルが原作。お酒を通じて心を通わせる女子大学生たちの青春を描く。そんな作品のために書き下ろした新曲「芽吹くとき」は、yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲。“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れて「ただそばにいるだけでいい」という、Vo.牛丸による肯定的なメッセージを載せた1曲だ。楽曲はアニメPVにて一部聴くことができる。
＜牛丸ありさ（Vo＆Gt）コメント＞
この度yonigeは、ソニーミュージックよりメジャーデビューすることになりました。
いろんなことを知りたかった私たちは、一度メジャーを離れ独立という道も選びました。
その経験を経て、自分たちの意思で胸を張ってもう一度メジャーでやっていくことを決めました。
過去の自分を肯定するために、自分に挑戦し続けます。
そしてyonigeはそのとき面白いと思った方へ、これからも転がり続けます。
よろしく！
＜ごっきん（Ba＆Cho）コメント＞
今までのyonigeを抱きしめながら、自信をもって届けられる新曲と共に再びメジャーデビューします。
あの時こうしていれば、もっとこうできたかも、と思う事はあれど、してきた大きな決断に後悔せずにここまで突っ走ってこれました。
結成13年目でも、まだまだ波瀾万丈な未来が待っていそうで、ずっと楽しいです。
これからも、ここからも、どうぞよろしくお願いします！
●リリース情報
yonige
「芽吹くとき」
5月27日発売
予約URLはこちら
https://VA.lnk.to/mebukutoki
【期間生産限定盤(CD+BD)】
価格：￥2,500(tax in)
品番：ESCL-6249~6250
初仕様はスリーブケース仕様
＜CD＞
1.芽吹くとき
2.Don’t
3.Wet
4.しがないふたり(re-arrange ver.)
＜Blu-ray＞
ノンクレジットオープニングムービー
店舗別購入特典
2026年5月27日(水)発売となる『芽吹くとき』の購入特典が決定！！
店舗別の特典となりますので、お早めにご予約ください！
対象店舗/特典内容
yonige応援店：『芽吹くとき』オリジナルはがき
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカ
アニメイト：オリジナルましかくブロマイド
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
●作品情報
TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』
TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、テレ玉 にて
4月10日（金）24時より放送開始
TOKYO MX：4月10日（金）24:00〜
BS11：4月10日（金）24:00〜
とちぎテレビ：4月10日（金）24:00〜
群馬テレビ：4月10日（金）24:00〜
テレ玉：4月10日（金）24:00〜
配信情報
ABEMAにて4月10日（金）24時より地上波同時・最速配信
ほか各配信プラットフォームにて順次配信
【スタッフ】
原作：塀「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」（秋田書店「チャンピオンクロス」連載）
監督：佐久間貴史
副監督：戸澤俊太郎
シリーズ構成・脚本：米内山陽子
キャラクターデザイン：吉成 鋼
サブキャラクターデザイン・メインアニメーター：みやち
プロップデザイン・メインアニメーター：松尾祐輔
衣装デザイン：藤井有紗
美術監督：宮越 歩
色彩設計：伊藤 唯
撮影監督：富田喜允
3D監督：小川耕平
編集：廣瀬清志
音楽：橋口佳奈
音響監督：明田川 仁
音響制作：マジックカプセル
アニメーションプロデューサー：村上 光
制作：ソワネ
主題歌
オープニングテーマ：「芽吹くとき」yonige
エンディングテーマ：「感情グラス」
【キャスト】
上伊那ぼたん：鈴代紗弓
砺波いぶき：青山吉能
郡上かなで：寿美菜子
遊佐あかね：天海由梨奈
北杜やえか：富田美憂
張景嵐：河瀬茉希
●ライブ情報
yonige presents~Make up my mind~
2026/4/10(金)@名古屋DIAMOND HALL w/ハルカミライ
2026/4/12(日)@GORILLA HALL OSAKA w/Age Factory
2026/4/14(火)@Spotify O-EAST w/Hump Back
チケット ￥5,500
一般発売中：
イープラス
https://eplus.jp/sf/detail/1901530001?P6=001&P1=0402&P59=1
＜yonige プロフィール＞
©塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会
