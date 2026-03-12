【Windows 11：Xboxモード】 4月より一部の市場から順次提供予定

Microsoftは3月11日、Windows 11において「Xboxモード」の実装を発表した。4月より一部の市場から順次提供予定。

Windows 11の「Xboxモード」は、コントローラー操作に最適化したフルスクリーン専用のゲームモード。ポータブルゲーミングPC「ROG Xbox Ally」シリーズで先行実装された「全画面表示エクスペリエンス」を、全てのWindows 11搭載PCで利用できるようにしたものとなっている。

モード起動中は、ゲームライブラリの閲覧、ゲームの起動・プレイ、Xboxゲームバーの使用、アプリの切り替えなど、無駄を省いたクリーンなゲームインターフェースを提供。また、いつでもデスクトップ画面に戻すことができ、XboxのエクスペリエンスとWindowsの生産性を両立したとしている。

「Xboxモード」はデスクトップPCやノートPC、タブレットなど、Windows 11を搭載したあらゆるフォームファクタで展開。4月より一部の市場から順次提供を開始する。

