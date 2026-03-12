毎月約1000万円を吸い上げる…山健組の組長を兼ねた神戸山口組・井上組長の「集金システム」

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

「登録料」でカネを吸い上げていた

神戸山口組が保持することになった大義はまもなく失われる。組長・井上邦雄自身が下の者から吸い上げて（集金して）飯を食おうとしていたからである。

井上は神戸山口組の組長についたものの、それまで率いていた山健組組長の座を手放そうとはしなかった。山口組では組長になれば、それまで自分が率いていた組の組長職を次世代に譲って、自分は直参組になんの権限も利権も持たない形で組長になる。

井上が神戸山口組の組長と山健組の組長を兼ねたのには特殊な理由があった。

山健組には他の組にない特殊な集金法があったからだ。それを「登録料」という。つまり山健組本部に所属する直参（直系組長）は自分が率いる組織の若衆や舎弟一人につき毎月1万円を山健組に納める決まりがあった。つまり抱える若衆、舎弟が10人なら月10万円、50人なら月50万円を本部に納める規定である。もちろんこの登録料は月会費とは別である。

登録料というからには一度登録すれば後はただのはずだが、山健組では毎月登録料を納める。登録料は井上邦雄が2003年5月、山健組若頭になったときに自ら発案し、「3ヵ月だけだから」と周囲の反対を押し切って強引に始めた集金制度であり、その後恒常化していた。

他の組、弘道会系の組でさえ実施していない集金システムであり、山健組組長・井上だけが毎月約1000万円を吸い上げていた。

山口組の中でも目立つ山健組

他にも山健組には「臨徴」と呼ばれる集金があった。臨時徴収の略で額は月会費とほぼ同額。この「臨徴」が年に8回もあった。臨時ではなく、常態と化した集金システムである。

世間的には神戸山口組の月会費は幹部クラス30万円、中堅20万円、ヒラの組員10万円と6代目山口組に比べ圧倒的に安いように印象づけながら、井上は山健組に限ってこうした集金法を秘密にしていた。彼が山健組組長の座を手放せなかったのは、こうした理由があったからだ。まさしくカネ集めに狂奔するカネ狂いといえよう。

5代目山口組組長・渡辺芳則の時代には「山健組にあらずんば山口組にあらず」といわれるほど、山健組は山口組の中で肩で風を切っていた。シノギを巡って他の山口組系組織とバッティングしても、他の組は山健組に遠慮して引き下がることが多く、おのずと山健組系はシノギをわが物として、他の組より食いやすい事情があった。

これはなぜかといえば、当時の山口組組長が渡辺芳則という山健組出身者だったからだ。それに山健組は人数が多く、好戦的で、喧嘩相手としては危険とみられていたからである。

