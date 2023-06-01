ねぎ1本・青い部分も余さずペロリ！フライパンで簡単『鶏もも肉の中華蒸し煮』
ねぎを1本ぺろりと食べられる、やさしい味わいの中華蒸し煮。くたくたに煮えたねぎと、シャキッと食感のしらがねぎのダブル使いで、鶏肉のおいしさを引き立てます。
フライパンで蒸し煮にするだけの手軽さもうれしいところ。1人分248kcalのヘルシーな一皿です。
『鶏ももとねぎの中華蒸し煮』のレシピ
材料（2人分）
鶏もも肉……1枚（約230g）
ねぎ……1本（約75g）
しょうが……1かけ（約10g）
〈A〉
塩……小さじ1/3
酒……小さじ2
〈B〉
オイスターソース……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
ごま油……小さじ1/2
作り方
（1）下準備をする
・ねぎは長さ3〜4cmに切り、1/3量は縦に切り込みを入れてしんを除き、せん切りにする（しらがねぎ）。除いたしんと残りのねぎは縦半分に切る。
・しょうがは皮をむいてせん切りにする。
・鶏肉は一口大に切り、〈A〉をからめる。
・〈B〉は混ぜる。
（2）蒸し煮にする
フライパンに縦半分に切ったねぎと、しょうがの1/2量を広げ入れ、鶏肉をのせる。水1/2カップを加え、中火にかけてふたをする。蒸気が上がったら、そのまま7分ほど蒸し煮にする。〈B〉を加えてひと混ぜし、器に盛る。残りのしょうがとしらがねぎをのせる。
おいしく作るコツ
鶏肉とねぎにしっかり火が通ってから、仕上げの段階で調味料を加えます。素材の味わいをしっかり引き出すワザです。
くたくたに甘くなったねぎと鶏肉のうまみがよく合う一皿。簡単に作れるので、平日の晩ごはんにもぴったりです。