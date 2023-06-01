ねぎ1本・青い部分も余さずペロリ！フライパンで簡単『鶏もも肉の中華蒸し煮』

ねぎを1本ぺろりと食べられる、やさしい味わいの中華蒸し煮。くたくたに煮えたねぎと、シャキッと食感のしらがねぎのダブル使いで、鶏肉のおいしさを引き立てます。

フライパンで蒸し煮にするだけの手軽さもうれしいところ。1人分248kcalのヘルシーな一皿です。

『鶏ももとねぎの中華蒸し煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉……1枚（約230g）

ねぎ……1本（約75g）

しょうが……1かけ（約10g）

〈A〉

塩……小さじ1/3

酒……小さじ2

〈B〉

オイスターソース……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

ごま油……小さじ1/2

作り方

（1）下準備をする

・ねぎは長さ3〜4cmに切り、1/3量は縦に切り込みを入れてしんを除き、せん切りにする（しらがねぎ）。除いたしんと残りのねぎは縦半分に切る。

・しょうがは皮をむいてせん切りにする。

・鶏肉は一口大に切り、〈A〉をからめる。

・〈B〉は混ぜる。

（2）蒸し煮にする

フライパンに縦半分に切ったねぎと、しょうがの1/2量を広げ入れ、鶏肉をのせる。水1/2カップを加え、中火にかけてふたをする。蒸気が上がったら、そのまま7分ほど蒸し煮にする。〈B〉を加えてひと混ぜし、器に盛る。残りのしょうがとしらがねぎをのせる。

おいしく作るコツ

鶏肉とねぎにしっかり火が通ってから、仕上げの段階で調味料を加えます。素材の味わいをしっかり引き出すワザです。

くたくたに甘くなったねぎと鶏肉のうまみがよく合う一皿。簡単に作れるので、平日の晩ごはんにもぴったりです。

