この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栄養士による炊飯器レシピを紹介するYouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「とろとろ中華レシピ」と題した動画を公開しました。火を使わず、炊飯器に材料を入れてスイッチを押すだけで、本格的な八宝菜が作れる驚きのレシピを紹介しています。



動画では、まず炊飯器の内釜に市販のカット鍋野菜を投入。続けて、しいたけ、豚バラ肉、うずらの卵を次々と加えていきます。包丁を使う手間がほとんどないのが嬉しいポイントです。



味付けは砂糖、醤油、オイスターソースなどの調味料と水を加えるだけ。あとは炊飯器にセットし、通常炊飯モードでスタート。調理は完全に炊飯器におまかせです。



炊き上がりの合図が鳴ったら蓋を開け、湯気が立ち上る熱々の具材に水溶き片栗粉を回し入れます。全体を優しく混ぜ合わせると、あっという間に美味しそうなとろみがつき、つややかな八宝菜が完成。野菜の甘みと豚バラの旨味が溶け出したあんは、ご飯との相性も抜群です。



忙しい日の夕食や、食卓にもう一品加えたい時にぴったりの「ほったらかし八宝菜」。この手軽で美味しいレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・カット鍋野菜：1パック

・しいたけ：2個

・豚バラ肉：150g

・うずらの卵（水煮）：1パック

・砂糖：大さじ1

・醤油：大さじ1

・オイスターソース：大さじ1.5

・水：200ml

・水溶き片栗粉：適量



［作り方］

1. 炊飯器の内釜にカット鍋野菜、薄切りにしたしいたけ、豚バラ肉、うずらの卵を入れる。

2. 砂糖、醤油、オイスターソース、水を加える。

3. 炊飯器にセットし、通常モードで炊飯する。

4. 炊き上がったら、水溶き片栗粉を回し入れ、全体をよく混ぜ合わせる。

5. とろみがついたら完成。