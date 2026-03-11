MLB公式記者がハジム監督の会見の様子をSNSで公開、日本のハチマキ姿に反響

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは10日、東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」がチェコ代表に9-0で勝利した。試合後、チェコ代表のパベル・ハジム監督が日本のハチマキを巻いて会見に臨む姿を米記者がSNSで公開。日本へのリスペクトに溢れる粋な振る舞いに、日本のファンからは「ほんと良い国！」「泣ける」と感動の声が続出している。

10日の試合後に行われた会見で、ハジム監督は「日本」と書かれたハチマキを頭に巻いて登場し、「日本ありがとうございます！」と感謝の言葉を口にしていた。その粋な振る舞いに注目したのが、MLB公式サイトのマイケル・クレア記者だった。自身のX（旧ツイッター）で報道陣の前に現れた指揮官の姿を取り上げると、SNS上の日本のファンも即座に反応した。

前回大会に続き、今回もフェアプレー精神とひたむきな姿勢で日本のファンを魅了したチェコ代表。試合中は真剣勝負を繰り広げたものの、グラウンドを離れれば互いをリスペクトし合う両国の姿に多くのファンが心を打たれたようだ。

SNS上には「チェコの監督また日本のハチマキして会見してる笑笑」「代表監督のすごい愛情の示し方」といったコメントが相次いだ。さらに映像を見たファンからは「（映像では）2、3秒しかしゃべってないけど泣ける」「オーストラリアもチェコも台湾もほんと良い国！」と感極まる声が上がっていた。

本業が医師である指揮官への尊敬の念も深く、「Satoriaさんも好きだけれどDr.Chadimあなたも、そしてあなたが長年率いたメンバーみんな人としてカッコいいです そして本国であなたを待つ患者のため木曜朝には仕事に戻る……何もかもかっこいいでしょ」と称賛の嵐となった。

他にも「こちらこそ光栄です 監督、前回大会に続き、今回もひたむきなチェコの「爽やか野球」を見せてくれて有難うございました」「チェコありがとう。大好き!! めちゃくちゃ楽しい良い試合見れました!!」「チェコとは、野球を通じて本当に誼を通じさせていただくことができました。この温かい気持ちを、いつまでも保てる我々でありますように」と、深い絆を感じさせる感謝の言葉が尽きることはなかった。（Full-Count編集部）