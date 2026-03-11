令和ロマン・くるま、MEGUMIとの交際認める 共演者からの質問攻めに回答「すごい正直」「答え合わせ面白すぎ」と話題
【モデルプレス＝2026/03/11】お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが3月10日、テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週水曜深夜1時56分〜）に出演。女優でタレントのMEGUMIとの交際報道について言及した。
【写真】M-1二連覇31歳芸人、交際報道受け「あのときと同じ服」着用する姿
同番組に出演していたお笑いタレントの永野が「いいんですよ。自由ですから、恋愛は。ですけど…びっくりした」と、くるまの交際報道に触れると、同局系アナウンサーの三谷紬は「あのときと同じ服着てます？」とくるまに質問。くるまが着ていた衣装は、オンラインカジノ騒動を巡り、約3ヶ月の自粛を経てから同番組に復帰した際に着用していたスーツ。さらに、自粛中、コンビのYouTubeチャンネルにて投稿した謝罪動画でも着ていた衣装だった。これを受け、永野からは「あなたにとって恋するって罪ってことですか？」とツッコミが。くるまは「まあ一応…お騒がせしましたということで」と返していた。
永野は以前の放送を回想し「あのとき私、得意げになって『MEGUMIさんがこの番組出たいって言ってたよ』って伝えてた時は、交際されてたんですか？」と質問。これにくるまが「はい」と答えると、永野は「MEGUMIの男にMEGUMIの情報伝えてたってこと？」と返し、笑いを誘った。また、その際のトークにて、くるまがMEGUMIのモノマネを披露していたことを振り返った三谷アナ。「うまいなと思ったんです。特徴捉えてて」「あれは…もうお付き合いされていたということですか？」と聞くと、くるまは再び「はい」と回答していた。
三谷アナは「怖いんですけど…」とユーモアを交えて反応しつつ「永野さんが『俺がMEGUMIに頼むから『ひっかかりニーチェ』のNetflix進出は任せろ』って言ってたあの頃は？」とさらに深堀り。くるまは「まぁ、そうですね…。でも、仲良くはなってる」と回顧した。永野は「番組の新年会の時期、デートはしてたの？」と質問すると、くるまは「まぁ、はい」と応えていた。この放送を受け、視聴者からは「すごい正直」「答え合わせ面白すぎ」「2人の反応が最高」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】M-1二連覇31歳芸人、交際報道受け「あのときと同じ服」着用する姿
◆くるま「お騒がせしました」
同番組に出演していたお笑いタレントの永野が「いいんですよ。自由ですから、恋愛は。ですけど…びっくりした」と、くるまの交際報道に触れると、同局系アナウンサーの三谷紬は「あのときと同じ服着てます？」とくるまに質問。くるまが着ていた衣装は、オンラインカジノ騒動を巡り、約3ヶ月の自粛を経てから同番組に復帰した際に着用していたスーツ。さらに、自粛中、コンビのYouTubeチャンネルにて投稿した謝罪動画でも着ていた衣装だった。これを受け、永野からは「あなたにとって恋するって罪ってことですか？」とツッコミが。くるまは「まあ一応…お騒がせしましたということで」と返していた。
◆永野、くるまに質問攻め
永野は以前の放送を回想し「あのとき私、得意げになって『MEGUMIさんがこの番組出たいって言ってたよ』って伝えてた時は、交際されてたんですか？」と質問。これにくるまが「はい」と答えると、永野は「MEGUMIの男にMEGUMIの情報伝えてたってこと？」と返し、笑いを誘った。また、その際のトークにて、くるまがMEGUMIのモノマネを披露していたことを振り返った三谷アナ。「うまいなと思ったんです。特徴捉えてて」「あれは…もうお付き合いされていたということですか？」と聞くと、くるまは再び「はい」と回答していた。
三谷アナは「怖いんですけど…」とユーモアを交えて反応しつつ「永野さんが『俺がMEGUMIに頼むから『ひっかかりニーチェ』のNetflix進出は任せろ』って言ってたあの頃は？」とさらに深堀り。くるまは「まぁ、そうですね…。でも、仲良くはなってる」と回顧した。永野は「番組の新年会の時期、デートはしてたの？」と質問すると、くるまは「まぁ、はい」と応えていた。この放送を受け、視聴者からは「すごい正直」「答え合わせ面白すぎ」「2人の反応が最高」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
明日深夜0:45からの #ひっかかりニーチェ は— 永野＆くるまのひっかかりニーチェ【テレ朝公式】 (@naganokuruma_EX) March 9, 2026
「くるまのあの件にひっかかる」 pic.twitter.com/2O0AmjC9iM
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】