辻希美、離乳食で顔が汚れた第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの写真公開「笑顔で許せちゃう」「お口が可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】タレントの辻希美が3月10日、自身の公式ブログを更新。離乳食で汚れた第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を披露した。
【写真】38歳5児のママタレ「この笑顔で許せちゃう」0歳5子がほうれん草の離乳食で顔を汚した姿
辻は「ほうれん草食べてこぉなりました」とつづり、夢空ちゃんの離乳食を食べ終えた後の様子を公開。「あざとい系女子 たまらん」と、離乳食で口の周りや鼻先を汚しながらも、カメラを見つめて愛らしく微笑む夢空ちゃんの姿を披露した。
また、Instagramストーリーズでも「ほうれん草食べてこぉなりまちた」と、夢空ちゃんがコメントしているかのようなショットを投稿している。
この投稿は「お口が可愛すぎる」「天使の微笑み」「癒される」「あざと可愛い表情がたまらない」「離乳食頑張って食べててえらい」「いくら汚してもこの笑顔で許せちゃう」と反響を呼んでいる。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
