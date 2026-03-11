FRUITS ZIPPER、ケツメイシ RYOJI書き下ろしの新曲「ぶちかませよ！」配信＋初披露ライブ映像公開
FRUITS ZIPPERが新曲「ぶちかませよ！」を本日3月11日（水）に配信リリース。12:00より初披露時のライブ映像を公開した。
今作は、ケツメイシのRYOJIが書き下ろした、リズミカルなメロディに野球を連想させる歌詞がちりばめられた熱い一曲。阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継を放送する『MBSベースボールパーク』の2026年の新テーマソングに決定している。
3月8日（日）には、神戸ワールド記念ホールにて開催された＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION in 神戸〜 Day2＞のステージで楽曲が初披露され、観客とともにタオルを振り回し、初パフォーマンスとは思えないほど大きな盛り上がりを見せた。
FRUITS ZIPPERは4月から神奈川、東京、広島、香川、北海道、愛知、兵庫、福岡と8都市16公演を巡る史上最大規模のアリーナツアー開催を控える。東京ドーム公演を経てさらなる進化を遂げる2026年の彼女たちに注目したい。
■Digital Single「ぶちかませよ！」
2026年3月11日（水）配信スタート
https://kawaii-lab.lnk.to/BUCHIKAMASEYO
■＜FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」＞
◆神奈川
日程：2026年4月24日（金）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：神奈川県 横浜アリーナ
日程：2026年4月25日（土）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：神奈川県 横浜アリーナ
◆東京
日程：2026年5月2日（土）、3日（日）、5日（火・祝）
時間：OPEN 15:00 / START 17:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
日程：2026年5月6日（水・祝）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：東京都 国立代々木競技場 第一体育館
◆広島
日程：2026年5月19日（火）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：広島県 広島グリーンアリーナ
日程：2026年5月20日（水）
時間：OPEN 15:30 / START 17:30
会場：広島県 広島グリーンアリーナ
◆香川
日程：2026年5月30日（土）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：香川県 あなぶきアリーナ香川
日程：2026年5月31日（日）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：香川県 あなぶきアリーナ香川
◆北海道
日程：2026年6月6日（土）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：北海道 北海きたえーる
日程：2026年6月7日（日）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：北海道 北海きたえーる
◆愛知
日程：2026年6月24日（水）
時間：OPEN 16:00 / START 18:00
会場：愛知県 IGアリーナ
日程：2026年6月25日（木）
時間：OPEN 15:30 / START 17:30
会場：愛知県 IGアリーナ
◆兵庫
日程：2026年7月4日（土）
時間：OPEN 14:00 / START 16:00
会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE
◆福岡
日程：2026年7月15日（水）
時間：OPEN 15:30 / START 17:30
会場：福岡県 マリンメッセ福岡A館
