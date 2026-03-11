◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国─イタリア（2026年3月10日 テキサス州ヒューストン）

米国は6回表終了時点でイタリアに8点リードを許す大ピンチとなった。

先発したマクリーンが2回2死から2本塁打を浴び、3点を失った。2番手・ヤーブローも4回にカグリオンに弾丸2ランを被弾した。6回表までに8失点する展開となった。

自慢の強力打線も相手先発・ロレンゼンの前に沈黙。3回は2死三塁でヘンダーソンがニゴロ、4回は2死二塁でアンソニーがニゴロとあと1本が出ず、5回まで0行進が続いて、スタンドのファンも呆れた表情を見せていた。6回裏にガナー・ヘンダーソン（オリオールズ）の反撃のソロ弾で1点返した。

ネットでも「アメリカ敗退あるじゃん！」「決勝で見れないとかあるの！？」「コールド負けしそうじゃん！」「マジでどうした！？」「ポカしてる…」などの声が上がった。

米国はブラジル、イギリス、メキシコに勝利し3戦全勝でイタリア戦を迎えた。仮にイタリアに敗戦すれば、3勝1敗となる。イタリアは11日（日本時間12日）にメキシコ戦が控えており、イタリアがメキシコに敗れると、3チームが3勝1敗で並び、順位が失点率で決まることになる。