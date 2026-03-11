「ナイスピッチング」→「サンキュー」　勝敗を超越したサトリアの67球…井端弘和監督の直接の労いにSNS大感動【WBC】

日本代表相手に4回2/3を無失点に封じたサトリア(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの最終4戦目で、チェコ代表と対戦。9-0で4連勝を飾った。

【動画】6秒間に詰められた感動シーン…サトリアを直接労う井端監督を見る

敗退が決まっていたチェコは4連敗となったが、7回まで0-0の大善戦。その原動力となったのが、先発のサトリアだ。今大会限りでの代表引退が決定的な右腕は、宝刀のチェンジアップを武器に4回2/3を6安打無失点。67球の熱投だった。

そんなサトリアに対して、日本代表の将も敬意を表した。先に記者会見を終え、退出する井端弘和監督が、待機していた右腕と対面。「ナイスピッチング」と声をかけた。突然の労いを受け、サトリアは「サンキュー」と嬉しそうに返答。驚きもあったのか、ホッと一息つく様子も見られた。