アップルは2026年にデスクトップMacを含む主要ラインナップの大規模なアップデートを計画しているようです。

アップルは「M5」を搭載した「MacBook Air」や「M5 Pro／Pro Max」を搭載した「MacBook Pro」を発表したばかりです。しかし、米ブルームバーグのマーク・ガーマン氏によれば、デスクトップモデルのアップデートも間近に迫っているとのこと。

【噂のアップデート内容】

Mac Studio（2026年中盤）: 次世代の「M5 Max」および「M4／M5 Ultra」チップを搭載する可能性あり。外観デザインは現行踏襲の見込み Mac mini: M5／M5 Proチップを搭載する可能性あり。現行のデザインを引き継ぐ公算大 iMac: 待望のM5チップを搭載。刷新されたカラーバリエーションが目玉になる見込み 年末には「真打ち」も登場か

2026年後半には、タッチパネルと有機ELを搭載した新型「MacBook Ultra（仮）」の投入も期待されています。

パフォーマンスの向上だけでなく、カラーリングの刷新や新カテゴリの追加など、2026年のMacシリーズは「選ぶ楽しさ」が増す1年になりそうです。

Source: MacRumors

The post 2026年のMacロードマップが判明？ Mac StudioからiMacまで一挙刷新か appeared first on GetNavi web ゲットナビ.