この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資の情報戦を解説！『金融機関の選び方とは？年収や投資状況によっても狙うべき銀行が違う！？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が解説する『金融機関の選び方とは？年収や投資状況によっても狙うべき銀行が違う！？』は、不動産投資において見落とされがちな「銀行選び」の実態を明らかにする内容だ。物件や利回りに目が向きがちな投資家に対し、木村氏はまず融資戦略こそが投資の成否を左右する重要な要素であると語る。



不動産投資で金融機関に相談した際、ある銀行では全く相手にされなかったにもかかわらず、別の銀行では前向きに話が進んだという経験を持つ人は少なくない。この差は何によって生まれるのか。木村氏はその背景について、不動産投資が単なる金融投資ではなく「賃貸経営という事業」として扱われる点にあると説明する。金融機関は株式やFXのような金融投資には基本的に融資を行わないが、事業として成立する賃貸経営であれば融資の対象になり得る。ただし、その評価基準や方針は金融機関ごとに大きく異なるという。



特に注意すべき存在として挙げられるのが都市銀行だ。低金利のイメージが強い一方で、彼らが主に相手にするのは大規模企業や大きな事業案件であり、個人の小規模な賃貸事業は対象になりにくいケースが多い。銀行が悪いという話ではなく、金融機関が想定している顧客規模と投資家の事業規模がそもそも一致していないという構造的な問題である。



一方で地方銀行や信用金庫になると状況は変わる。こうした地域金融機関は中小規模の事業者と向き合うことを前提としているため、属性や地域条件が合致すれば相談に乗ってくれる可能性が高い。ただしここでも、年収や事業規模、物件のエリアなど複数の要素が絡み合い、どの金融機関が適しているかは投資家ごとに異なる。つまり「避けるべき銀行」は一律ではなく、投資家の状況によって変化するというわけだ。



さらに動画では、金融機関を開拓する際の具体的な着眼点も紹介される。また金融機関はエリアを強く意識する傾向があり、借り手の居住地と物件所在地の両方が審査に影響する点も見逃せない。地域金融機関では営業区域が明確に定められていることも多く、物件が対象エリア外になるだけで融資の可能性が低くなる場合もある。こうした制約を理解したうえで戦略を組み立てる必要があると木村氏は語る。



動画の終盤では、不動産投資は「融資を制する者が制する」という言葉でまとめられる。年収や自己資金といった単純な条件だけでなく、金融機関の方針、エリア、物件の特性などを組み合わせて考えることが不可欠だという。動画ではその考え方の背景や具体例が語られており、銀行との関係をどう築くかという視点が、不動産投資の理解を一段深める材料になりそうだ。