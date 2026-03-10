俳優「市原隼人」、愛車「Z1」との旅ショットを公開

俳優の市原隼人さんが2026年2月22日に自身のインスタグラムを更新し、愛車との旅の様子を公開しました。市原さんが乗る愛車とは、どのようなモデルなのでしょうか。

市原さんは自身のインスタグラムに「何も決めず…あてのない旅。そんな感じがいい。」と投稿し、「#あてのない旅」「#Z1」といったハッシュタグを添えて愛車との旅の様子を公開しました。

【画像】超カッコイイ！ 「市原隼人」×「高級バイク」を画像で見る！

投稿には複数の写真が並び、バイクのメーターを切り取った一枚、夕日に照らされたショット、青空を背景にした風景写真、さらにヘルメットにサングラスを合わせたモノクロのセルフショットなど、旅の空気感が伝わるカットが収められています。

市原さんの愛車は、カワサキの大型バイク「900 SUPER4（通称：Z1／ゼットワン）」とみられます。

Z1は1972年に海外向けに発売されたモデルで、排気量903ccの空冷4ストローク並列4気筒DOHCエンジンを搭載。最高出力82PS、最大トルク73.5Nmを発揮し、最高速度は200km／hを超える性能を備えていました。

その圧倒的なパワーと先進的なメカニズムにより、発売当時は世界的に注目を集めたモデルとして知られています。

流れるようなフォルムや4本出しマフラー、「火の玉カラー（オレンジ×ブラウン）」として知られる外装デザインなど、独自のスタイルも魅力のひとつです。

現在もクラシックバイクとして根強い支持があり、状態の良い車両は高値で取引されることもあります。

今回の投稿では、ブラックで統一されたシックな車体がアップで映し出され、磨き込まれた外観から日頃から大切に扱っている様子が伝わってきます。

コメント欄には「かっこよすぎます！」「市原隼人くんとバイク、たまらん」「渋い」「後ろに乗せてください」「大切にしてるのが伝わる」といった声が寄せられ、反響が広がっています。