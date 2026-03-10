味の素が展開するロングセラーブランド「味の素KK コンソメ」から、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」デザインパッケージの第2弾が数量限定で登場。

第2弾では、第1弾のデザインコンセプトを基調としながら、「くまのプーさん」と“春”、そして“食”をテーマにした心温まるデザインが使用されています☆

味の素KK コンソメ ディズニー「くまのプーさん」パッケージ第2弾

価格：オープン価格

販売期間：2026年3⽉上旬〜 ※なくなり次第終了

販売数量：約500,000個

販売エリア：全国

味の素の人気ブランド「味の素KKコンソメ」から、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」デザインパッケージ第2弾が登場。

顆粒タイプと固形タイプの対象製品が合計約50万個の数量限定で発売されます。

「味の素KKコンソメ」は、第1弾となる「くまのプーさん」デザインパッケージを2025年11月に発売し、多くの方々から人気を博し、今回第2弾の発売を決定。

第2弾では、第1弾のデザインコンセプトを基調としながら「くまのプーさん」と“春”、そして“食”をテーマにした心温まるデザインに仕上げられています。

手書き風のやわらかなタッチで、親子をはじめ幅広い世代に親しまれている「くまのプーさん」の魅力が表現されたパッケージです☆

「味の素KKコンソメ」顆粒60g瓶 ディズニーPKG 第2弾

じっくり煮込んだお肉と香味野菜のコクがギュッと詰まった、顆粒タイプの瓶タイプ。

桜の花を背景にぎゅっと寄り添う「くまのプーさん」と「ピグレット」や

満足そうな表情を浮かべながらお腹をさするシーン、

ちらりと舌をのぞかせたお顔のアップや

「イーヨー」との微笑ましいワンシーンが使用されています。

「味の素KKコンソメ」顆粒50g袋 ディズニーPKG 第2弾

計量しやすい顆粒タイプにも「くまのプーさん」パッケージがラインナップ。

「味の素KKコンソメ」のカラーに桜の花がアクセントになったパッケージのほか

ハニーポットと小さなハチも一緒に描かれたデザイン、

サンドイッチやカップケーキなどを並べたパッケージのほか

お座りポーズの「くまのプーさん」と「イーヨー」のペアデザインも展開されます。

「味の素KKコンソメ」固形21個入箱 ディズニーPKG 第2弾

お鍋にさっと入れられる、固形タイプの「味の素KKコンソメ」

両手を高く上げる「くまのプーさん」のほか

キャベツをもった「ティガー」と肩を組むワンシーン、

ピーマンを持つ「ピグレット」の手をひくアートのほか

「ルー」や「ティガー」「イーヨー」とぎゅっと寄り添う姿が楽しめます。

「味の素KKコンソメ」固形30個入パウチ ディズニーPKG 第2弾

保存に便利なジッパーが付いたパウチタイプにも「くまのプーさん」デザイン4種がラインナップ。

お野菜やベーコンを「くまのプーさん」と共に描いたパッケージのほか

「ティガー」との仲睦まじい姿を楽しめるデザイン、

手を口元に添える仕草が印象的な姿や

見ているだけで心が和むシーンなどが使用されています。

「くまのプーさん」と“春”、そして“食”をテーマにした心温まるデザインを使用したかわいいパッケージ。

2026年3⽉上旬より数量限定で販売されている「味の素KK コンソメ」ディズニー「くまのプーさん」パッケージ第2弾の紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

