再生パルプ100％でiF 2026初受賞！リブグラフィ「REBORN PULP 吸音パネル」

リブグラフィが2026年、再生パルプ100％の「REBORN PULP 吸音パネル」でiF DESIGN AWARD 2026を初受賞しました！

環境配慮と意匠の美しさ、実用的な吸音性能が同時に評価されたニュースです。

オフィスや会議室の音環境を整えたいときに押さえたいポイントを紹介します。

リブグラフィ「REBORN PULP 吸音パネル」iF DESIGN AWARD 2026初受賞

受賞名：iF DESIGN AWARD 2026応募規模：68カ国・地域、10,000件以上審査体制：129名の国際デザインエキスパート素材：古紙パルプ100％

リブグラフィは、防音商品や吸音材の分野で培った知見をもとに新たな内装向け製品を展開するブランドです。

今回の受賞で、再生素材を使った吸音材でもデザイン性と機能性を高水準で両立できることが示されました。

初受賞の背景となった評価ポイント

評価項目：再生パルプ100％による環境配慮評価項目：造形としての美しさ評価項目：オフィスや商空間での実効的な吸音性能

今回の受賞理由は、素材選定だけでなく、空間になじむ見た目と日常利用での吸音効果まで含めて評価された点です。

環境配慮型の内装材を選びたい担当者にとって、国際賞での評価実績は比較検討時の大きな判断材料になります。

会議室や執務スペースの音の反響を抑えながら、内装の印象も整えたい場面で活用しやすい製品です。

オフィス導入で効く機能と設置性

サイズ：30cm × 30cm厚さ：4.2cm材質：パルプ（古紙パルプ100％）設置方法：施工不要の簡易設置

同商品は軽量で施工不要のため、内装工事の予定を組まずに導入を進められます。

レイアウト変更が多いオフィスや、短期間で環境を整えたい会議室でも扱いやすい点が魅力です。

スタジオやクリエイティブ空間でも使える吸音性能があり、作業に集中しやすい音環境づくりに役立ちます。

価格と法人調達のしやすさ

単品価格（税込）：4,840円24枚セット（税込）：63,360円40枚セット（税込）：94,600円法人対応：見積書・請求書・後払いに対応出荷目安：最短当日対応（数量・仕様で変動）

価格体系は単品とセットの両方が用意され、導入規模に合わせて選択できます。

法人購入では見積から発送までの流れをまとめて進められるため、決算期や移転時期の調達でも動きやすくなります。

複数拠点への納品や納品日の指定にも対応しており、総務や施設管理の実務負担を抑えながら進行できます。

環境配慮と吸音性能を同時に重視したいとき、選択肢として検討しやすい製品です。

施工工程を増やさずに導入できるため、業務を止めにくい点も大きな利点です。

価格と調達条件が明確なので、稟議や予算計画にも落とし込みやすくなります。

REBORN PULP 吸音パネルの紹介でした。

よくある質問

Q. REBORN PULP 吸音パネルの税込価格はいくらですか？

1枚は4,840円、24枚セットは63,360円、40枚セットは94,600円です。

Q. サイズと厚さはどれくらいですか？

1枚あたり30cm × 30cmで、厚さは4.2cmです。

Q. iF DESIGN AWARD 2026の審査規模はどの程度ですか？

68カ国・地域から10,000件以上の応募があり、129名の国際デザインエキスパートが審査しました。

