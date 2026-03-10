【ファンに注意喚起】『Number_i』平野紫耀が「机とかも買わないで」意味深に発言

″抽選特典″の不安

平野紫耀（29）、岸優太（30）、神宮寺勇太（28）による3人組グループ『Number_i』が、2月4日に公式インスタグラムでライブ配信を実施。4月27日に3rdシングル「3XL」をリリースすることを発表した。そのライブ配信の中で、メンバーの平野がファンに警鐘を鳴らす場面があったという。

平野がプロデュースを手掛けた楽曲「3XL」は、1月29日に配信でリリース。4月27日にシングルCDとして発売されることが決まり、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートした。

今回はファンクラブ会員限定の「抽選特典付」バージョンもあり、抽選で3,333名にNumber_iメンバーの直筆サイン入りアザージャケットが当たるというキャンペーンになっている。

Number_iの3人といえば、かつては旧ジャニーズ事務所で『King ＆ Prince』のメンバーとして活動していた。旧ジャニーズ所属時代、直筆サイン入りのアザージャケットが当選するといった試みは行っていなかったためか、4日のインスタライブで本人たちが報告したところ、コメント欄も賑わっていた。

「ライブ配信の中で、サインはその時の気分によってデザインを変える可能性があることを示唆していました。しかし、そんな話の流れで、平野は『それで変に販売出ちゃうとか嫌じゃん。転売とか。オークションとか……』と、不安を口に。続けて、『だから、ダメですよ。あの……机とかも買わないでくださいね』と意味深に発言すると、メンバー2人は『何とは言わないですけど』（神宮寺）『気をつけてください』『注意喚起ですね』（岸）と、フォローしていたんです」（芸能ライター）

平野が「机とかも買わないで」と言い放った背景には「とあるお店のSNSが関係しているものとみられている」（前出・同）という。

″推し活″に便乗

「平野は’23年5月22日付で旧ジャニーズを退所。同年7月7日に滝沢秀明氏（43）が代表を務める芸能事務所・TOBEへの合流を表明し、個人のインスタアカウントを開設しました。同月末、彼はインスタにとある飲食店を訪れた際の写真を投稿。本人は店名こそ書いていなかったものの、壁が特徴的な色だったこともあり、このお店はすぐにファンの間で特定されて″聖地巡礼″のスポットのようになってしまったんです。キンプリ脱退後、表舞台への復帰を待っていたファンたちは少しでも平野に関連した″推し活″をしたいと、ウズウズしていたのでしょう。お店に行ったというファンの書き込みがSNSで広まり、注目を集めていました」（同）

ところが、そのお店は今年1月にインスタを更新し、同月末での閉店を発表。さらに、ストーリーズ機能を使ってお店にあったアイテムを譲ると、告知した。

「平野のインスタに写っていた絵やテーブルなどを収めた写真を載せつつ、『欲しい方 DMお待ちしております』と、呼びかけ。別のストーリーズでは問い合わせが殺到していることや、オークション形式になるため、現在の最高額はDMで伝えるとアナウンスしていたんです。もちろん、お店側が″平野のファン″に高額を出して買ってもらおうとしていたのかどうか、真意はわかりません。とはいえ、Number_iのファンたちは『勝手に利用された感じで、紫耀くんが可哀想』『紫耀くんが座った椅子や机なのか、証明できないのでは』と、ザワついていたんです」（同）

この情報はX（旧ツイッター）などで拡散されていただけに、平野はおそらくこうした騒ぎを把握したからこそ、ライブ配信で注意喚起したのだろう。彼の一言に対して、「よく言った！」と賛同の声が上がっていた。

なお、インスタライブを行っていた時点では例のお店について投稿したポストは閲覧可能だったが、現在は見られなくなっている。どうやら、平野は発端となった写真自体をアカウントから削除したようだ。

平野の切実な訴えが、ファンに届いていることを願いたい。