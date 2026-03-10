アメリカのAI開発企業アンソロピックは9日、トランプ政権がアンソロピックを安全保障上の脅威に指定し、技術の使用中止を指示したのは不当だとして提訴しました。

アンソロピックは9日、トランプ政権がアンソロピックを安全保障上の脅威に指定し、連邦政府の全ての機関に対し、アンソロピックの技術の使用を中止するように指示したのは不当だとして提訴しました。

アンソロピックが開発したAI「クロード」は、国防総省など連邦政府の機関で使われていますが、国防総省は軍事利用をめぐる制限措置の解除を求めていました。

アンソロピックは、完全自律型の兵器などに悪用されることを懸念し要求を拒否していましたが、トランプ大統領は先月27日、「偉大な軍隊がどう戦い、勝利するかを指示することを決して許さない」と批判し、アンソロピックの使用を直ちに中止するよう指示していました。

アンソロピックは「トランプ政権は報復措置を取った」とした上で、「この措置は前例がなく違法で、憲法は、政府が巨大な権限を行使して、保護される言論を理由に企業を懲罰することを認めていない」と指摘しています。

アメリカメディアによりますと、アンソロピックの技術はイランへの攻撃で使用されたとしています。