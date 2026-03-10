◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）

皐月賞トライアルの第７５回スプリングＳ・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）では、デビュー２戦２勝のクレパスキュラーが初の重賞に挑む。新馬戦では鞍上が操縦に苦戦しながら、５馬身差をつける２歳コースレコードＶ。続く１勝クラスも完勝した話題馬が、春の主役に名乗りを上げるか。

混戦模様の牡馬クラシック戦線。２戦２勝の怪物候補クレパスキュラーが、いよいよ重賞に初挑戦する。栗田調教師が「力のある馬」と高く評価する一方で、デビュー２戦は強さと脆（もろ）さを露呈した。

昨年８月の新馬戦（札幌・芝１８００メートル）は、２角過ぎから先頭に立って、５馬身差をつけるレコードＶ。操縦に苦しんだキングは「馬が若い」と評した。２戦目のひいらぎ賞（１２月、中山・芝１６００メートル）は距離を短縮したが、名手のルメールも「すごくかかる」と折り合いに苦労。入線後はしばらく止まることができなかった。それでも、２着馬に２馬身半差をつける快勝。栗田調教師は「勝つには勝ったけど、課題が多すぎる。無駄な力を使ってしまう」と振り返っていた。

今回は再びの１８００メートル戦。距離延長が最大の焦点となるが、トレーナーは「長くてもいいと思います。心肺機能がすごいです」と意外な答え。続けて「折り合いを教えるとなると、距離は限定されてくるかもしれないです」と、今後の見通しも明かした。

中間は折り合い面を考慮して、馬と向き合ってきた。４日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、一番後ろで我慢をさせて年長馬２頭との３頭併せ。ラストは鋭く反応し、最先着を果たした。５ハロン６５秒９は自己ベスト。強い負荷がかかりながら、折り合いにも進境が見られた。指揮官も「すごく良かったです。（追い切り後の雰囲気は）普通の馬になりました」と満足げだ。

重賞好走馬がそろい、相手強化となる一戦。「この前くらい走ればやれると思います」と力が入る。無傷３連勝での制覇となれば、２４年シックスペンス以来、史上６頭目（無敗Ｖは史上１４頭目）。近親にはＧ１馬のクリソベリルや、マリアライトがいる優秀な血統だ。課題を克服した先に、春の大舞台が待っている。（三戸 達也）