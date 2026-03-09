[ÀÐÀî²¹¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¶È³¦ Watch¡×]¡ÖiPhone 17e¡×¼Âµ¡¥ì¥Ó¥åー¡§10Ëü±ßÀÚ¤ê¤Ç»Ò¶¡¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥Ó¥åー¤ËºÇÅ¬¡© ½Õ¤òºÌ¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤â
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï2026Ç¯3·î11Æü¤è¤ê¡ÖiPhone 17e¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£È¯ÇäÁ°¤Ë°ìÂÀè¤ËÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡iPhone 17e¤ÎÁ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëiPhone 16e¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ÆÌó1Ç¯¡£
¡¡iPhone 16e¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±Åù¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¸å·Ñµ¡¼ï¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖiPhone 17e¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÏiPhone 16e¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢iPhone 16e¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦2¿§Å¸³«¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥áー¥«ー¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤â¡Ö·ë¶É¡¢Çä¤ì¤ë¤Î¤ÏÇò¤È¹õ¡×¤È¤¤¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤âÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢iPhone 17e¤Ç¤Ï¿·¿§¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤È¤Æ¤â¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÌµ¿ô¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤¬¹¥¤à¥Ô¥ó¥¯¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¼õ¤±¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö½Õ¾¦Àï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î¤«¤éÆþ³Ø¤ä¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¤Ê¤É¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÇã¤¤´¹¤¨¤ëÈËË»´ü¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢ºù¤¬ºé¤»Ï¤á¤ëµ¨Àá¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁêÅö¡¢ÆüËÜ¤Îºù¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Ï½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥È¥°¥¢¥Ð¤È¤¤¤¦¥«¥éー¤ÎMagSafeÂÐ±þ¥·¥ê¥³¥ó¥±ー¥¹¤ä¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤À¡£
256GB¤Ç9Ëü9800±ß¡¢¼Â¼ÁÃÍ²¼¤²¡©
¡¡iPhone 17e¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö²Á³Ê¡×¤À¤í¤¦¡£
¡¡256GB¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ç9Ëü9800±ß¤È¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë10Ëü±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡iPhone 16e¤Ï¥¹¥È¥ìー¥¸¤¬128GB¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖÃÍ²¼¤²¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎiPhone¡×¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎiPhone¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë10Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏË¡¿Í¼ûÍ×¤â¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥áー¥«ー´Ø·¸¼Ô¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢°§»¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥á¥â¥êー¤Î¹âÆ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Æü¤ËÆü¤Ë²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤ÏËÜÂÎ²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¸«Ä¾¤·¡¢½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ß°Â´ðÄ´¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÏËÜÅö¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢iPhone 17e¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç599¥É¥ë¡¢ÆüËÜ¤Ç9Ëü9800±ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁêÅö¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿ÃÍÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¼Âµ¡¤ò¿¨¤ë
¡¡iPhone 17e¤Î²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Ï6.1¥¤¥ó¥Á¤À¡£
¡¡iPhone 17¤¬6.3¥¤¥ó¥Á¡¢iPhone Air¤¬6.5¥¤¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤¤¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ê¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ûー¥ë¥É¤Ç¤¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤ÎÁàºî¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤µ¤Ç¸À¤¨¤ÐiPhone SE¤Î¤Û¤¦¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ìîµå¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤â¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö·ÈÂÓÀ¤È¸«¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç6.1¥¤¥ó¥Á¤â°¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï1¤Ä¤À¤±¡£48MP¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòº£¡¢2¤Ä¤ä3¤Ä¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡Ö°ì¤Ä¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ°Â¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¼«Ê¬¤âºòÇ¯½©¡¢iPhone Air¤ò¥á¥¤¥óµ¡¼ï¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö1¤Ä¤ÇÂ¤ê¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÀµÄ¾¡¢´¶¤¸¤¿¤¬¡¢iPhone Air¤ò»È¤¤Â³¤±¤ÆÈ¾Ç¯¡¢ÆÃ¤ËÉÔËþ¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾±ó¥ºー¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»£±Æ¤Ç¤¤ë¥·ー¥ó¤ÏÁý¤¨¤ë¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇË¾±ó¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡Ö¥á¥âÅª¤Ë¥«¥á¥é¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥«¥á¥é¤Ï1¤Ä¤Ç¤â½½Ê¬¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢iPhone Air¤ÈiPhone 17¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï18MP¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥ìー¥à¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢iPhone 17e¤Ï12MP TrueDepth¥«¥á¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼«»£¤ê¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Îµ¡Ç½¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï½½Ê¬¤Ë³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Á¥Ã¥×¤ÏÌµ°õ¤ÎiPhone 17¡¢iPhone Air¤ÈÆ±¤¸¤¯A19¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢iPhone 17¡¢iPhone Air¤¬5¥³¥¢GPU¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢iPhone 17e¤Ï4¥³¥¢GPU¤È°ì¤Ä¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËiPhone Air¤ÈiPhone 17e¤ÇGeekbench 6¤ÇGPU¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢iPhone Air¤¬37668¡¢iPhone 17e¤¬30375¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ÎÂÎ´¶¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤Û¤É»È¤¤¾¡¼ê¤Ëº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤Î¤¬iPhone 16e¤Ç¤ÏÈóÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡ÖMagSafe¡×¤Ë¿·¤¿¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÀ¤À¡£½¼ÅÅ»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉÕ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËMagsafe¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼è¤ê³°¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡º£Ç¯¡¢³Î¼Â¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢iPhone 17e¤Ï10Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¦¤Á¤Ë¤Ï9ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤¬¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ëµ¡¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢»Ò¤Î»È¤¤¤¹¤®¤ò´ÊÃ±¤ËËÉ¤®¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¿·ÉÊ¤ÎiPhone¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È²ÈÂ²¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òiPhone 17e¤Ëµ¡¼ïÊÑ¹¹¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢²ÈÂ²¤Î¤ª¸Å¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ÇÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢iPhone 17e¤Ï10Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³ÊÀßÄê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏiPhone 17¤ò¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê¸µ¤Ë¡ÖMNP¤Ç¤¤ë²óÀþ¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊÇä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤«³¹¤òÊâ¤¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐiPhone 17e¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£