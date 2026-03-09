【第80話】 3月9日 公開

小学館は3月9日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第80話を週刊コロコロコミックにて公開した。

第80話では、DDとの勝負を制した弾子だったが、炎のシュートの反動で入院してしまう。病院からの脱出を図る彼女だが、ベッドごと窓から転落。そんな彼女を救ったのは……。

なお、現在週刊コロコロコミックでは最新話となる第81話も60コインで公開されている。

週刊コロコロコミック「炎の闘球女 ドッジ弾子」のページ

【炎の闘球女 ドッジ弾子】

伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」！ 弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画！ たちはだかる現代の常識に弾子は打ち勝つことができるのか!? こしたてつひろ熱筆の美少女たちに注目せよ！

(C)こしたてつひろ／小学館