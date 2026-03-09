ホロライブの虎金妃笑虎さんが適応障害により活動休止を発表
3月9日 発表
カバーは3月9日、VTuberグループの「ホロライブ」に所属する「虎金妃笑虎（こがねい にこ）さん」の活動休止を発表した。
虎金妃笑虎さんはこれまで活動を調整していたものの医師に適応障害と診断され、回復に向けて活動を休止することが決定したという。休止期間中は運営もサポートしつつ回復に専念する予定で、詳細については自身のチャンネルにて配信が行なわれる予定。
本発表に合わせ、活動休止について本人やメンバーに対し問い合わせをしないよう呼びかけている。
