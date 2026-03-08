ぷっくりしたバルーン風デザイン！スケーター「サンリオキャラクターズ」折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット
スケーターから「サンリオキャラクターズ」のぷっくりとした3Dアートがかわいい「折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット」が登場。
ハンドル付きで持ち運びやすく、スープもサラダもおいしい温度で楽しめる500mlサイズのデリカポットです☆
価格：オープン価格
容量：500ml
サイズ：約直径98mm×高さ134mm
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など
スケーターからサンリオキャラクターズの「ぷっくりバルーン」デザインを施した「折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット」が登場！
風船のようにぷっくりとした質感の3Dアート風デザインで描かれた「ハローキティ」たちがかわいい、保温・保冷ポットです！
温かいスープから冷たいサラダまで、1年を通して活躍できて機能的。
ランチタイムを華やかに彩る可愛らしさも兼ね備え、毎日のお弁当がもっと楽しくなりそうです☆
ハローキティ ぷっくりバルーン
「ハローキティ」と、ハートやリンゴなどのもチーフを、バルーン風に描いたデザイン。
フタとポットの縁部分は「ハローキティ」のリボンと同じ赤色です！
マイメロディ ぷっくりバルーン
イチゴやリボンなどのモチーフも可愛い「マイメロディ」のデザイン。
本体・フタともにピンク系で統一されています☆
クロミ ぷっくりバルーン
紫系のカラーがちょっぴり大人ぽい「クロミ」デザインの保温・保冷デリカポット。
バルーン風のぷっくりしたタッチに、ピンクのドクロも描かれています。
シナモロール ぷっくりバルーン
お空の世界みたいなブルーのカラーが「シナモロール」にぴったり。
流れ星や雲のモチーフもあしらわれ、空に浮かぶ風船のようです☆
折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポットの特長
「ぷっくりバルーン」デザインで描かれた「サンリオキャラクターズ」がかわいいデリカポット。
保温・保冷機能に優れ、1年中使えて持ち運びも便利なグッズです。
「ぷっくりバルーン」デザインの採用
デザインには、サンリオのキャラクターたちが風船のように「ぷっくり」としたフォルムを採用。
「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」が、 カラフルな背景とともにポップでキュートな世界観を演出します☆
優れた保温・保冷機能
ポット本体はステンレス製の真空二重構造。
温かいスープや味噌汁、冷たいサラダやフルーツなどを、 おいしい温度のまま持ち運ぶことができます！
持ち運びに便利なハンドル付き
フタ部分には、折りたたみ式のハンドルが付いているのもポイント。
持ち運びの際はしっかりと握ることができ、 食事中や収納時にはコンパクトに折りたためるからかさばりません。
容量はたっぷり入る500mlサイズで、 具だくさんのスープやカレーをお弁当に持参したり、アウトドアシーンでの使用にもおすすめ。
広口タイプなので、スプーンで食べやすく、洗いやすい構造になっています☆
ぷっくりとした3Dアートが可愛い、サンリオキャラクターズの保温・保冷デリカポット。
スケーターの「サンリオキャラクターズ」折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポットは、スケーター公式オンラインショップや全国の雑貨店、量販店などで販売中です！
ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD.
