この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

スマホのタッチ決済は「VISA割」で選ぶのが正解！dカードや三井住友カードとの組み合わせで還元率を“爆上げ”する方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「スマホタッチ決済キャンペーン 全部まとめご紹介」と題した動画を公開。2024年3月から数多く開始された、スマートフォンのタッチ決済キャンペーンについて、その内容と攻略法を詳しく解説している。



動画では、あまりにもキャンペーンの数が多いため、効率よく参加する方法を紹介。キャンペーンは大きく分けて「特定店舗でのみ高還元（最大48.5%還元）」と「VISAのタッチ決済ができる店舗（最大46.5%還元）」の2種類があると説明する。さらに、一部のキャンペーンではApple Pay経由でのチャージもポイント対象となるため、還元率を「爆上げできます！」と強調した。



チャンネルが特におすすめする利用方法として、ランキング形式で5つのパターンを紹介している。第1位は、家族亭やかっぱ寿司、餃子の王将といった特定の飲食店で「VISA割」を利用し、最大48.5%の還元を狙う方法だ。続く第2位は、dカードと「VISA割」を組み合わせ、VISA加盟店で46.5%還元を実現する使い方。こちらは「1,000円付近×5回の支払」が最も効率的だと解説した。



第3位には、支払い最低金額がなく使い勝手の良い「d払い（21.0%還元）」がランクイン。1,000円未満の支払いや、1,000円を大きく超える買い物で活用できるとした。



他にも、三井住友カードやポケットカードなどが提供するキャンペーンも紹介し、それぞれの特徴や利用上限、対象となる支払い方法を一覧表で分かりやすく比較している。3月・4月はスマホのタッチ決済を賢く利用することで、お得に買い物ができる絶好の機会であると締めくくった。