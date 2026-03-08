飼い主さんに向かって必死に鳴く猫さん。どうしても抱っこして欲しいようで…。

構ってちゃんな猫さんの可愛すぎる姿は49万回を超えて再生され、「すごくかまってほしいんだね」「抱っこしてほしい子羨ましいです」「抱っこしたい！抱っこしたい！かわいいー」「たまら、にゃいッ」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。

【動画：『絶対に抱っこしてほしい三毛猫』→あとをついてきて…『全力のかまってアピール』が可愛すぎる】

ひまちゃんタイム発動！

Instagramアカウント『ひまくまの日常』に投稿されたのは、三毛猫「ひまわり」ちゃんと黒猫「くまじろう」くんの姿。2人はとっても仲良しで、いつも一緒に遊んでいるそう。

ある日、ひまわりちゃんが、「ニャウーワワワワワ」と鳴きながら飼い主さんのあとを付いてきたといいます。飼い主さんによるとひまわりちゃんは甘えたいときにこの状態になるそうで、「ひまちゃんタイム」と呼んでいるそう。

必死な姿が愛おしい

ひまわりちゃんが飼い主さんのほうを見ながら、「ニャアァァァン、ニャウー」と鳴いたといいます。必死の形相のひまわりちゃんですが、よく聞くと喉をゴロゴロ鳴らしているよう。甘えたいモード全開の姿が可愛すぎます。

ひまわりちゃんが飼い主さんの足を支えに立ち上がった状態で、「ニャオーニャオー」と鳴いたといいます。飼い主さんの足を前足でカリカリしたというひまわりちゃん。飼い主さんによると、ひまわりちゃんは「抱っこしてー！」と訴えているのだとか。

くまじろうくんになだめられ...

飼い主さんの足に頭を擦り付け、さらに「ニャウーワワワン」と鳴いて主張したというひまわりちゃん。どうやら抱っこしてくれるまで諦めないつもりのよう。こんなふうに甘えられたら、何でも言うことを聞いてあげたくなってしまいそうです。

鳴き続けるひまわりちゃんのもとに、くまじろうくんがやってきたといいます。「どうしたの？大丈夫？」と話しかけるように、ひまわりちゃんに近寄ったというくまじろうくん。大きな声で鳴くひまわりちゃんを心配したのかもしれませんね。この後、きっとひまわりちゃんは、飼い主さんに思う存分抱っこしてもらったことでしょう。

ひまわりちゃんのパワー全開の甘えん坊タイムは、たくさんの人に笑顔を届けることとなりました。

投稿には、「私が抱っこします♡」「可愛い鳴き声」「こんなふうに甘えられたら私なら嬉しくて溶けちゃいます」「このあとの続きが見たいくらいかわいい」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『ひまくまの日常』には三毛猫ひまわりちゃんと黒猫くまじろうくんの愛くるしい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『ひまくまの日常』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。