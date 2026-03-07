この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「妹の治療費2億円は出せないのにリブート手術を2回も手がけるのはおかしい」日曜劇場『リブート』衝撃考察、一香の正体に隠された致命的矛盾

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第６話ドラマ考察 一香がリブートしてる証拠！リブート 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開。幸後一香（戸田恵梨香）がリブートしている、あるいは何者かが一香にリブートしたという説を展開し、その決定的な証拠を提示した。



動画の冒頭でトケル氏は、第6話で描かれた一香が銃で撃たれる夢のシーンに注目。このシーンが撮影された部屋が、第1話で早瀬陸（鈴木亮平）が儀堂歩へとリブートする際に使われた隠れ家と酷似していると指摘した。壁の板のつなぎ方、薄い緑色の机、奥に置かれたスチールラックの位置までが一致していることから、「同じ部屋で一香はリブートしたということは間違いない」と断定した。



この事実を踏まえ、トケル氏は「誰かが一香へリブートした」と結論付ける。その上で、現在の一香の正体について、早瀬の妻である夏海（山口紗弥加）がリブートした姿ではないかという説を展開した。公認会計士という専門職であるため誰でもなれるわけではないとしつつも、何らかの事情で本物の一香は死亡し、夏海がその遺志を継いだと考察する。



さらにトケル氏は、一香がリブートを手がけられる背景にある謎を深掘りする。妹・綾香（与田祐希）の手術費用2億円をなかなか用意できないにもかかわらず、高額なはずのリブート手術を2度も手配している点に矛盾があると指摘。「リブートという技術を仲介できるのは一香しかいない」とし、その資金源や人脈の背景には警察、ひいては国家権力が関わっている可能性を示唆した。最終的に、今の一香は夏海がリブートした姿であるという説を最も有力だとし、山中で発見された白骨遺体は本物の一香のものではないかと述べ、動画を締めくくった。