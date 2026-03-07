入手困難だった話題グッズに新作でたよ〜♡売り切れ必至！専用の100均収納ホルダー

ダイソーをチェックしていると、入手困難で話題のトレーディングカード用グッズの新作を発見！薄型ながらしっかり保護し、UVカット仕様でカードの日焼けや色あせを防げます。鑑賞にも持ち歩きにも便利で、大切なコレクションを守るのにぴったりです♪ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね。

商品情報

商品名：マグネットカードローダー（黒）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：7.7cm×11.1cm

収納可能サイズ（約）：9.2cm×6.7cm、厚み0.1cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480867083

話題グッズに新作の“黒”が登場！ダイソーのマグネットカードローダー

お気に入りのトレーディングカードを傷や汚れからしっかり保護できる便利なアイテム、ダイソーの『マグネットカードローダー（黒）』。

流行りのポケモンカードや遊戯王カードなどを安心して収納できると話題で、入手困難でしたが、ついに黒バージョンの新作が登場！

UVカット率95％で、大切なカードの日焼け対策もばっちりです。

収納できるカードサイズは、約9.2cm×6.7cm、厚み約0.1cmまで対応しています。

カチッと閉まる両面マグネットで簡単に開閉できるので、カードの出し入れもラクラクです。

持ち歩きに便利＆トレカの保護も鑑賞もばっちり♪

実際にカードを入れてみるとこんな感じ。背景が黒いことでカードの絵柄が際立ち、コレクションの鑑賞がさらに楽しくなります♪

バッグに入れてもかさばらず、折れ曲がらないので安心して持ち歩けます。

ただ、収納した際に周りに隙間があるため、振るとカードがカタカタ動くのが気になる点でした。持ち歩く際は、スリーブに入れた状態で収納するなどの対策がおすすめです。

お値段は110円（税込）とお手頃価格なので気軽に試しやすく、まとめ買いにもぴったり◎

今回は、ダイソーの新作『マグネットカードローダー（黒）』をご紹介しました。

新作ながら、人気アイテムにつき売り切れ必至！ぜひダイソーでチェックして、コレクションを楽しみましょう。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。