外務省の公式Xに登場

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が5日、外務省の公式Xに動画出演した。日本語版だけでなく、英語版にも登場し、海外でも話題が広がっている。

カーニー・カナダ首相および令夫人の訪日に際し、同国を練習拠点としてきた2人がメッセージを寄せた。三浦は「オリンピックではたくさんの熱い応援をいただき、ありがとうございました。私たちは7年前からカナダのオークビルを練習拠点としています。練習しているスケートリンクは明るくて雰囲気も良いので、私たちの一番のお気に入りです」とメッセージを送った。

続けて木原も「街並みもきれいで大好きですが、何よりもオークビルに暮らす皆様がとてもあたたかく接してくださるので、今では自分たちの第2のホームのように感じながら毎日を過ごしています。この最高の練習環境に出会えたことで、今回のオリンピックでの金メダル獲得にもつながったと思っております」と話している。

英語版にも登場したことで、海外ファンにも反響が広がっている。

「ありがとう！我々の首相に対する、なんて素晴らしい歓迎だろう」

「本当に素敵な敬意だわ。感動しちゃった」

「日本の人たちはとってもスペシャルで親切だわ」

「友人よ、アリガトウ！」

「カナダ人として感謝するわ」

「光栄だわ！」

外務省の投稿したXの文章には「彼らの氷上での絆は国境を越え、日本とカナダをつなぐ架け橋となっています！」と記されている。まさに「りくりゅう」は競技の枠を超え、両国の友好を象徴する存在となっている。



（THE ANSWER編集部）