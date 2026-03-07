WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。大敗した台湾のメディアもお手上げ状態だった。

大谷がその存在感を強烈に示した。初回先頭、プレーボール初球を右翼線二塁打。打球速度188キロのパワーで東京ドームを沸かせると、2回1死満塁だ。やや泳がされながらも、打球は右翼席に着弾。お茶点てポーズも繰り出した今大会1号は打線に火をつける満塁弾になった。打者一巡の猛攻でこの回2度目の打席でタイムリー。一挙10得点を演出し、2回終了時点でサイクル安打に王手をかけた。

4回の第4打席はファーストライナー。7回の第5打席で代打を送られ、お役御免となった。一方的な展開で連敗を喫した台湾メディアからも、落胆ぶりが伝わってきた。

地元紙「聯合報」は「台湾、5回まで無安打のチーム史上最も悲惨な状況。日本は記録更新の1イニングで10得点」との見出しで報じた。「台湾は投手陣が日本の打線をまったく抑えられず、一方的な試合展開となった」「5回まで無安打はチーム史上初めての惨状である」と、投打両面で惨敗であったとした。大谷の満塁弾は「これが台湾にとって最大の痛手となった」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）