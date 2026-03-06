3月5日までに、女優の広瀬アリスがXを更新。プライベートでの興奮エピソードを報告したのだが、その発言をめぐって物議をかもしている。

広瀬は《この前LAに行って、初のNBA観戦したんだけど、興奮しすぎてIQ3になった》と、初めて世界最高峰の男子プロバスケットボールリーグを見に行き、興奮したことを報告。さらに《ヨーロッパに2週間近く行ってた時もずっとIQ3だった》と、旅行に訪れた際も、心躍る時間を過ごしたことを広瀬流の表現で明かした。

「広瀬さんは、小学校3年生から6年生までバスケットボール部に所属し、レギュラーとしても活躍しており、根っからのバスケ好きで知られています。今回は世界のバスケリーグを生で観戦し、かなりテンションが上がったのでしょう」（芸能プロ関係者）

楽しかったプライベートの情景をつづったポストだったが、これに、ファンから批判が集まってしまったのだ。

《本当に不愉快。そんなに気安く使っていい数字じゃないと思うけど》

《IQで悩んでいる人も多いのでそういう表現は控えていただきたい》

Xには、興奮した楽しい心情を「IQ」で表現することに厳しい声が並んだ。芸能ジャーナリストが語る。

「『IQ3になる』という表現は、2022年ごろからSNSを中心に流行しているネットスラングです。極端に興奮したことで頭が働かない状態や、非常に単純な行動をしてしまったことを指して使われる言葉で、いい意味でも悪い意味でも、多用されています。しかし、もともとIQは『知能指数』と呼ばれ、最近では知的発達の状況把握や、発達障害や支援の診断などでも利用されているもので、非常にセンシティブな言葉ととらえられる側面もあります」

広瀬のように影響力のある立場の人物が「IQ3」という表現をしたことに、疑問を抱かれたようだ。

「広瀬さんのXは、彼女の飾らない“オタクっぽさ”が人気です。今回も、彼女らしい感性で表現をしたのでしょう。しかし、ネットスラングは非常に危険なものです。ネットでは過激で攻撃的な用語が使われがちですが、公の場では不適切な場合もあります」（前出・芸能プロ関係者）

楽しかったのは理解できるが、もう少し言葉を選んでほしかった。