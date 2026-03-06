ヒットの理由は製品増加と音質向上にあり！ いま注目のオープンイヤー型イヤホンはコレだ
2026年4月の自転車走行中のイヤホン罰則化を控え、周囲の音が聞こえる「オープンイヤー型」が爆売れ中。音漏れを防ぐNTTのPSZ技術など、最新「耳スピ」を徹底解説。
逆ノイズキャンセリングのような画期的な技術で音漏れを防止
nwm（ヌーム）
nwm GO
オープン価格（公式サイト価格１万6500円）
耳をふさがないイヤホンなのに、スピーカーのような開放感と臨場感のあるサウンド「耳スピ（耳スピーカー）」。スポーツやアウトドアなどのアクティブシーンに活躍する。
SPEC●型式：ダイナミック型●再生周波数帯域：100Hz〜2万Hz●Bluetoothバージョン：Bluetooth Ver.5.3●連続再生時間：最大10時間●充電時間：約75分●防塵・防水性能：IP55相当●サイズ／質量：W120×H33.5×D125mm／約20g
【ヒットした理由】nwm GOは音漏れ抑制機能で一歩リード
完全に耳を塞ぎたくない需要とともにヒット。なかでもnwm GOは、「耳スピ」の愛称が示すわかりやすさと音漏れ抑制機能が高く評価され、スポーツ・アウトドア市場で売れた。
【コチラも注目！】マルチユーススタイルの「耳スピ」イヤホン
nwm（ヌーム）
nwm DOTS
オープン価格（公式サイト価格2万4200円）
NTTの音を操るコア技術をダブル搭載で耳をふさがないのに音漏れが気にならず、オンライン会議では雑音をカット。ドライバーを新開発し、音質・音圧が大幅向上した。通話にも最適だ。
SPEC●型式：ダイナミック型●再生周波数帯域：80Hz〜2万Hz●Bluetoothバ
ージョン：Bluetooth Ver.5.3●連続再生時間：最大8時間（本体）●充電時間：約60分（本体）●防塵・防水性能：IP54相当●サイズ／質量（本体）：W41.2×H33.9×D18.6mm／約8g（片耳）
「ながら聴き」市場の拡大音漏れは注意だが改善傾向
オープンイヤー型イヤホンのブームは、コロナ禍でのリモートワーク需要に続き、2度目の盛り上がりを見せている。コロナ禍でイヤホンを長時間利用する人がオープン型に移ったが、現在は「移動中の安全性」や「開放感」を求めて利用する人が増えた。その背景には規制の問題もある。2026年4月から、自転車乗車中のイヤホン着用には反則金が課せられるのだ。周囲の音が聞こえるオープン型の場合、このルール適応外となる製品もあることは追い風になっている。ただ、自転車に乗りながら使うことは推奨されるわけではない。
今回ヒットにつながったのは、第一に製品数の増加がある。イヤーカフ型から耳掛け型まで多様な製品を発売されている。さらに、音質向上が著しいことも挙げられるだろう。イヤホンに比べても遜色なく良い音が楽しめるのは、内蔵の小型スピーカーなどのデバイスが進化したためだ。運動中や室内でより良い音を楽しむには、望ましい進化である。
ただし、オープン型はその宿命として音漏れがある。対処も広がっており、大きな音量にしなければさほど問題にはならない。そんな中でもnwmシリーズは、音漏れ対策技術が優秀で評価も高い。
軽量設計と素材の工夫で耳への負担と圧迫感を軽減
アンカー・ジャパン
Soundcore AeroClip
1万7990円
イヤーカフ型。小型スピーカーと片耳5.9gの軽さ、0.5mmの形状記憶チタンワイヤーと柔軟なTPU素材を使ったブリッジにより、装着時の耳への圧迫感が軽減されている。
SPEC●Bluetoothバージョン：Bluetooth Ver.5.4●連続再生時間：最大8時間（本体）●充電時間：約60分（本体）●防塵防水性能：IP55●質量（本体）：約5.9g（片耳）
独自の空間サウンドによりライブ会場のような音が楽しめる
JBL
JBL Sense Pro
オープン価格（公式オンラインストア価格2万4200円）
オープンイヤー構造ながら、16.2mmの振動板を採用した大口径ドライバーを搭載。独自のクリアでパワフルなサウンドに加え、高い解像度と伸びやかな高音域を実現する。
SPEC●Bluetoothバージョン：Bluetooth Ver.6.0●連続再生時間：約8時間（本体）●充電時間：約120分（本体）●防塵防水性能：IP54●質量（本体）：約11.6g（片耳）
サウンドに包まれるような没入感が味わえる
Shokz
OPENDOTS ONE
2万7880円
独自のオープンイヤー設計とイヤーカフ式デザインが象徴的。周囲の状況を把握できる状態を実現させながらもしっかりとフィットし、力強いサウンドを楽しめる。
SPEC●Bluetoothバージョン：Bluetooth Ver.5.4●連続再生時間：約10時間（本体）●充電時間：約60分（本体）●防塵防水性能：IP54●質量（本体）：約6.5g（片耳）
開放的な構造と臨場感ある高音質を両立
パナソニック
RB-F10D
オープン価格（公式オンラインストア価格1万3860円）
周囲の音を自然に聞きながら、音楽や動画に浸れる。ソフトで肌触りの良いシリコン素材のイヤーカフを採用し、スポーツ中でもズレにくく安定した装着感を維持できる。
SPEC●Bluetoothバージョン：Bluetooth Ver.5.4●連続再生時間：約7時間（本体）●充電時間：約2.5時間（本体）●防滴性能：IPX4相当●質量（本体）：約8.7g（片耳）
