窪塚洋介×亀梨和也W主演『外道の歌 SEASON2』続投キャスト＆キービジュアル解禁

窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月よりDMM TVにて独占配信）の続投キャストとして、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、杉本哲太の出演が解禁となった。

■躊躇なき制裁の気配を纏ったキービジュアル

南沙良が演じる開成奈々子は、練馬区一家殺害事件の生存者。犯人への復讐を果たすため、復讐屋コンビであるカモ（窪塚洋介）とトラ（亀梨和也）のもとを訪れ、やがて行動を共にしていく。

そして、カモとトラの前に立ちはだかるライバル組織「朝食会」。その東京支部B代表であり、SEASON2の物語の鍵を握る存在が、馬場ふみか演じる榎加世子。さらに、彼女に付き従う驚異的な戦闘能力を持つボディーガード・鶴巻裕役の溝端淳平も続投となる。

前作でサイコパスぶりを炸裂させた、森崎ウィン演じる園田夢二も再び登場。漫画編集者という顔を持ちながら、“取材”と称して殺人を重ねる連続殺人鬼という、歪んだ存在感は健在だ。また、現役刑事でありながら、カモが裏で危険な仕事をしていることに気づきつつも黙認している鴨ノ目士郎（杉本哲太）も関わっていく。

併せて、カモとトラ、そして開成奈々子が鋭い眼差しでこちらを見つめるキービジュアルも解禁。どこかシュールで静かな空気を纏いながら、その視線は異様な緊張感を帯びている。

舞台は、表向きはどこにでもある古本屋。しかしその実態は、復讐代行屋の受付窓口でもある「カモメ古書店」。依頼者がレジに本を持っていき、「この本、おいくらですか？」と尋ねるのが合図。カモが「いくら出せるの？」と聞き返した瞬間、裁きの物語が始まる。3人の表情から滲み出るのは、法の裁きから逃れた悪人への怒りと、躊躇なき制裁を引き受ける覚悟。静かな空間に張り詰める緊張感が、これから始まる“裁き”の気配を色濃く予感させるビジュアルに仕上がっている。

また、このたび更新された公式サイトには「カモの幼馴染」「虹彩異色症（ヘテロクロミア）」「人体破壊マニア」「同一人格者」と肩書きが並べられ、今後解禁される予定のキャラクターの存在が明らかに。ファンは予想しながら、続報を待とう。

■作品情報

『外道の歌 SEASON2』

2026年4月よりDMM TVにて独占配信スタート！

出演：窪塚洋介 亀梨和也 南沙良 森崎ウィン 馬場ふみか 溝端淳平 杉本哲太

監督：白石晃士

(C)DMM TV

■【画像】ドラマ『外道の歌 SEASON2』キービジュアル

