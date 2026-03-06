この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

PayPayが米NASDAQ市場へ新規上場、申込上限100万円でIPOに挑戦！当選確率を上げる2つの抽選方式とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「PayPay新規公開株（IPO)100万円申し込んでみた！」と題した動画を公開した。決済大手のPayPayがアメリカのNASDAQ市場へ新規株式公開（IPO）することを発表。動画では、今回のIPOの概要や抽選方式、申込上限である100万円を申し込んだ自身の投資判断について解説している。



PayPayのIPOは、PayPay証券を通じて3月3日から3月7日までの期間限定で申し込みが可能。抽選方式は2種類あり、全体の10%が割り当てられる「完全公平抽選」は申込金額に関わらず誰でも平等に当たるチャンスがある。一方、残りの90%を占める「PayPay証券独自抽選」は、申込金額が大きいほど当選確率がアップする仕組みだ。上限の100万円を申し込むと当選チャンスが100倍になる。さらに、PayPay証券、PayPay銀行、PayPayカードの金融サービスを利用しているユーザーは、1万円相当が必ず当選する優遇措置も用意されている。



動画では、抽選から上場までのタイトなスケジュールにも言及。申込期間は3月7日まで、抽選結果の発表は3月12日10時頃。当選した場合、購入は自動的に行われるが、同日の12時59分までであればキャンセルも可能だ。新規上場は、日本時間で3月12日23時頃を予定している。



投稿者は、PayPayの今後の事業戦略について、複数のメディア報道や公開された目論見書を分析。2025年3月期から大幅な黒字化が見込まれる点や、日本国内での圧倒的なシェアを背景としたマネタイズ戦略をポジティブに評価。一方で、事業計画の鍵を握るVISAとの提携交渉が難航するリスクも指摘した。これらの分析を踏まえ、自身は当選した場合「2年間は保有する」ことを前提としつつ、「2年以内に必要な許認可の取得ができない場合」や「許認可の取得が難航している様な記事が出た場合」には売却する方針だと明かした。



PayPayのIPO申込は3月7日までとなっている。動画では、投資を検討する上で重要な抽選方式や今後の事業戦略、潜在的なリスクについても詳しく解説されており、投資家にとって注目の内容となっている。