犬のしつけを失敗してしまう理由

1.犬にも得意・不得意があるということを理解していない

犬のしつけを失敗してしまう理由は、犬にも得意・不得意があるということを理解していないということです。

得意・不得意によって、すぐに覚えてくれるしつけもあれば、なかなか覚えることができないしつけもあります。

だからといって、そこで「失敗だ…」とガッカリしたり諦めたりするのではなく、しっかりと覚えることができるまでトレーニングを続けることが重要です。

失敗だと考えるのではなく、成功への過程なんだと考えてみましょう。

2.長時間のトレーニングがストレスになっている

犬のしつけを失敗してしまう理由は、長時間のトレーニングがストレスになっているということです。

どんなにトレーニングを楽しんで行うことができる犬も、ひとつのことに集中していられる時間は、わずか5分程度です。

長時間のトレーニングは、集中力が切れてしまったり、飽きてしまったり、興味を失うなどしてしまうため、しつけが上手くいかない原因になりやすいのです。

1回のトレーニングは5分程度にし、犬が楽しんで行うことができるよう、サポートしましょう。

3.トレーニング中に叱ったりイライラしたりする

犬のしつけを失敗してしまう理由は、トレーニング中に叱ったりイライラしたりするということです。

しつけのためのトレーニングは、とにかく楽しんで行うことが重要です。犬だけでなく、飼い主も心から楽しむことです。

言うことを聞いてくれないことがあるかと思います。なかなか上手くいかず、イライラしてしまうことがあるかと思います。

叱られることや飼い主のイライラした態度は、犬に不安を与えたり、萎縮してしまったりし、楽しむことができなくなってしまいます。

しつけは叱ることよりも褒めることを優先しましょう。イライラしてしまったときはトレーニングを中断しましょう。

4.トレーニングに一貫性がない

犬のしつけを失敗してしまう理由は、トレーニングに一貫性がないということです。

一貫性のないトレーニングは犬を混乱させます。昨日と今日でトレーニングの内容が違ったり、コマンドが違ったりすると、全く違うしつけとして捉えられてしまうことがあります。

家族みんなでトレーニングを行うよりも、ひとりが代表してしつけを行った方が一貫性を保ちやすくなります。

家族みんながそれぞれトレーニングを行いたいのであれば、「ちょうだい（放せ）」「おいで（来い）」「おすわり（シット）」などのコマンドを統一しましょう。

失敗しないためのしつけの改善策

しつけのためのトレーニングは短時間で行い、楽しく続けられるようにしましょう。

犬には成功体験をたくさん積んでほしいので、「できた！」「褒められた！」「嬉しい！」という瞬間をたくさん与えましょう。

また、犬と飼い主の1対1でのトレーニングがおすすめです。犬の集中力を高めるためです。可能であれば、屋外よりも室内の方が刺激を受けにくく集中しやすいでしょう。

まとめ

犬のしつけを失敗してしまう理由を4つ解説しました。

犬にも得意・不得意があるということを理解していない 長時間のトレーニングがストレスになっている トレーニング中に叱ったりイライラしたりする トレーニングに一貫性がない

しつけは、すぐに結果を出そうとすることよりも、日々の積み重ねを大切にすることが重要です。上手くいかないときは、トレーニングの方法を変えてみましょう。

ご褒美におやつを活用するのであれば、ジャーキーからクッキーに変えてみる、という方法もおすすめです。ご褒美が変わると、犬の気分も変わり、やる気を引き出すことができる場合があります。