ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」に、オリジナルリアリティ番組『占い師たちの運命バトル』を全10話を独占配信中。

韓国の占い界を代表する占い師たち49人が数々の試練を乗り越え、ただ一人の勝者を決めるサバイバルバトルを繰り広げる新感覚のリアリティ番組です。

Disney+ (ディズニープラス)スター『占い師たちの運命バトル』

配信：ディズニープラススターにて全話独占配信中

話数：全10話

スタッフ：

監督 : ファン・ギョジン、ソン・チギョン ／ 脚本 : モ・ウンソル

キャスト：

チョン・ヒョンム

パク・ハソン

シンドン

カン・ジヨン

イ･ホソン

「白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜」の制作陣による、韓国の占い界を代表する占い師たち49人が数々の試練を乗り越え、ただ一人の勝者を決めるサバイバルバトルを繰り広げる新感覚のリアリティ番組『占い師たちの運命バトル』

恋愛や料理対決、サバイバルなどさまざまなリアリティーショーがある中でこれまでにない“占い”という斬新なテーマで、「面白すぎる！」「4話以降からすごすぎて鳥肌…」「気づいたら沼」「韓国ムーダンの降霊術がカッコ良すぎ」「占い師さんのサバ番ってどんなの？って軽い気持ちで開封したけどすごく興味深い」と話題を呼んでいます。

今回、『占い師たちの運命バトル』が2023年独占配信のオリジナル ドラマシリーズ『ムービング』が保持していた記録を塗り替え、ディズニープラスでの配信開始後12日間で、韓国国内で最も視聴された作品となり、これにより“歴代で最も視聴されたディズニープラスの韓国発のオリジナル作品”になったことが発表されました。

さらに、アジア太平洋地域（APAC）全体においても“2026 年に最も視聴された韓国発のオリジナル作品“となり、今注目を集めています！

シャーマニズム、タロット、顔相、足相、四柱推命など自身が専門とする占いで霊との交信から扇子、鈴、ダウジングロッドまで、あらゆる手段を駆使し運命を読み解いていく『占い師たちの運命バトル』

各ラウンドの対象に真剣に向き合う姿は思わず固唾をのんで見守ってしまうほど、視聴者を占いの不思議な世界へと惹きこんでいきます。

そしてラウンドが進んでいくうちに単なる占いだけではなく、これまでに見たことがない展開が待ち受けています。

最終エピソードが配信となったばかりですが、49人の占い師のうち、いったい誰が最後のひとりに選ばれたのでしょうか？

『占い師たちの運命バトル』ストーリー

運命は決まっているのか？

その運命をどこまで読み解けるのか？

“運命”という領域に挑む、前代未聞のバトルが開幕します！

霊視、四柱推命、タロット、観相など、韓国を代表する49人の占い師がプライドをかけて戦います。

真に運命を読み解く者だけが生き残る運命バトル。

熾烈な対決の末、最後の1人となるのは誰なのでしょうか。

早くも2026年に史上最高の視聴数を記録したオリジナル リアリティ番組。

『占い師たちの運命バトル』は、ディズニープラススターにて全話独占配信中です！

