この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用YouTuberの小林亮平氏が「【2026年版】SBI証券の必須設定はこれをやれ！」を公開した。SBI証券をより安全かつ便利に活用するための3つの必須設定を紹介し、新アプリの導入や銀行との連携によって得られる管理の効率化について解説している。



小林氏が第一の必須設定として挙げたのは、パスキー認証の導入である。スマートフォンの顔認証や指紋認証を用いることで、安全かつ簡単にログインできると説明した。設定自体はログイン後のセキュリティ設定画面から進めればすぐに完了する。ただし、システムが普段と異なるアクセスと判定した場合、登録された電話番号での本人確認が必要となる。そのため、登録済みの電話番号が最新の状態になっているかを併せて確認するよう呼びかけた。



第二の設定として、新アプリ「SBI証券Plus」のダウンロードを提案した。このアプリを導入すると、NISAやiDeCoを含め、株式や投資信託などの保有資産を一つにまとめて確認できるようになる。小林氏自身も実際に使用しており、「資産推移の見やすさは抜群」と、その視認性を高く評価している。各保有銘柄の損益状況もすぐに把握できるため、SBI証券のユーザーであれば「ダウンロードして損は無い」と力強く語った。



最後に、連携するSBI新生銀行の口座開設を強く勧めた。SBI証券と連携できる銀行の中でも、SBI新生銀行は通常の金利が0.5%と高く設定されているうえ、期間限定で100万円までの残高に対して金利が5.0%に跳ね上がるキャンペーンを実施中だという。さらに、SBI証券との間で自動入出金を行うスイープ機能も備わっており、手動での振り替え作業が不要になる。小林氏はこれらの恩恵を受けるためにも、証券口座とセットで活用するようアドバイスした。



証券口座を単に保有するだけでなく、最新のセキュリティ対策や視認性に優れたアプリの導入、そして有利な金利条件を持つ銀行口座との連携を行うことが、資産運用の基盤を強固にする。これらの必須設定を見直すことで、日々の運用管理における手間が省け、より効率的で快適な投資環境が整っていくことが期待される。