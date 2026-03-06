PayPayカードは、クレジットカード「PayPayカード」の2025年の純増数が290万枚を超えた。純増数は、各年12月末時点を比較した有効カードの枚数または契約数の増加数を意味する。

2025年12月末時点のカード発行枚数や契約者数について公表された主要各社の決算資料や公表数値をもとにPayPayカードが調べたところ、2025年は年間の純増数で業界トップクラスとなったことを発表した。

「PayPayカード」の有効カード発行枚数は1月末時点で1600万枚を突破している。PayPayカードは、24時間365日のモニタリング体制などのセキュリティ対策により、不正利用発生率はカード業界でも低い水準という。

「PayPayアプリ」との連携では、ホーム画面をスワイプするだけで「PayPayクレジット」（青画面）で支払いできるほか、プラスチックカードの「PayPayカード」を利用しても「PayPayアプリ」に利用速報が配信されるなど、「PayPayアプリ」と連携して利便性を高めている。

また、「Apple Pay」や「Google ウォレット」に設定すると、公共交通機関やコンビニなどで導入されるタッチ決済をモバイル端末で使えるほか、アプリやネットショッピングで決済時にカード番号の入力が不要になる。

キャンペーン

PayPayでは、「超PayPay祭」を3月30日まで開催している。キャンペーンで実施されている「PayPayスクラッチくじ」では、青の画面「PayPayクレジット」または「PayPayカード」による決済で当選確率が上がる。

さらに、18歳～25歳は「PayPay U18応援プロジェクト」によって「PayPayクレジット」あるいは「PayPayカード」で、くじの1等から3等のいずれかが必ず当たる。