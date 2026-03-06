パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」に、“Nuiパン”ブースが登場！

パン好きのためのパン活ぬいぐるみ“Nuiパン”が、かわいいワゴンに並んだフォトスポットに。

もちろん、“Nuiパン”ぬいぐるみや雑貨も販売されています☆

パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ／タカラトミーアーツ“Nuiパン”ブース

開催日：2026年3月6日（金）〜3月8日（日）

時間：6日（金）：11時〜17時／7日（土）：11時〜17時／8日（日）：11時〜17時

会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場

入場料：無料 ※パン屋さんエリアのみ一部入場時間帯は有料

一部 11：00〜13：30（現金：1,000円 キャッシュレス：900円）

二部 14：00〜17：00 無料

※小学生以下は入場料無料

パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」に、“Nuiパン”ブースが登場！

全時間帯入場無料で楽しめる「イベントエリア」に出展しています。

淡いグリーンのかわいいワゴンが目印。

ワゴンには“Nuiパン”がたくさん並んでいます☆

ディズニーキャラクターがサンドイッチやマリトッツォ、メロンパンなどおなじみのパンにアレンジされたかわいいぬいぐるみ“Nuiパン”

ワゴン後方はオーブンのようになっていて、ここにもかわいい“Nuiパン”がいっぱい！

「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」に遊びに来た記念にフォトスポットとして楽しめます☆

お隣は“Nuiパン”を購入できる物販スペース。

「エイリアン」と「ロッツォ」はカラフルなマフィンに変身！

表面のふわふわとした生地が本物のマフィンそっくり☆

「ディズニー マリー」、「チェシャ猫」、「ルシファー」はマカロンに。

コロンとしたフォルムと、ツヤ感のある生地がポイント。

このほかにも、「クラッシュ」のメロンパン、「ドナルドダック」「デイジーダック」のコロネ、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」のドーナツといった、おなじみのパンモチーフの“Nuiパン”が並びます。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のチェーンストラップマスコットと一緒に持ち歩いてもかわいい！

きんちゃくやステッカーなどの雑貨もあるので、あわせてチェックしてみてくださいね！

かわいいワゴンが目印！

パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ／タカラトミーアーツ“Nuiパン”ブースの紹介でした。

上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 上位3種類を商品化！Dtimes×タカラトミーアーツ「Nuiパンで焼き上げたいキャラクターグランプリ」 続きを見る

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいいワゴンが目印！パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ／タカラトミーアーツ“Nuiパン”ブース appeared first on Dtimes.