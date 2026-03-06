『ワンピース』衝撃の最新話1ページ先行公開「は？？」
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の最新話（1176話）の1ページが、作品公式サイトで公開された。冒頭ページでは、「何のパーティーだ！？」「は？？」などのセリフが描かれている。
【画像】冒頭から「は？？」先行公開された『ワンピース』衝撃の最新話1ページ
最新話の全ページは3月2日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』で読むことができる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
