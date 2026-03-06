二宮和也、正月に人気俳優を自宅に招待＆悩み相談受ける「素敵な関係」「ずっと仲良くて嬉しい」ファン喜びの声
【モデルプレス＝2026/03/06】嵐の二宮和也が3月6日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）にVTR出演。人気俳優とのプライベートを語る場面があった。
【写真】「僕にとっては眩しく見える」ニノが自宅に招いた人気俳優
この日、番組には俳優の竹内涼真がゲスト出演。竹内とTBS系日曜劇場「ブラックペアン」シリーズ（2019年・2024年）で共演し、プライベートでも親交のある二宮は、インタビューで竹内の人柄について「足回りよく付き合ってくれる印象がありますね。前の日、飯食って『明日バーベキューでもやるか』ってそのまま泊まりで行ったりとか」と、フットワークの軽さを語った。
さらに、二宮は竹内の1番の魅力を「人柄」と話し「涼真は自分をよく見せようとせずに、自分らしく生きているなと思いますね。本人の生き様というか」と自分らしさを貫くタイプだと説明。「10歳ぐらい離れているので、僕にとっては眩しく見える瞬間ももちろんある。本当にそのままでいてほしいなって感じますね」と感心した様子を見せた。
また「お正月にうちに遊びに来て」と今年の正月には竹内を自宅に招待し、食事をしながら「こういうことで悩んでるとか、このままでいいんだろうかみたいな悩み」を聞いたと回顧。「ああいう人って誰かが『止まれ』って言わない限り止まらないんですよ。『止まれ』って言っても止まらない可能性もあるんですよ」と竹内の性格を理解しつつ「悩むっていうのは、自分でちゃんと立ち止まれるポイントだと思うので」「悩んでいる姿を見ると安心します」と自らの思いを明かした。
今回の二宮と竹内のエピソードを受け、SNS上でファンから「素敵な関係」「涼真くんのことをすごい理解してくれてる」「『ブラックペアン』の出会いに感謝」「ずっと仲良くて嬉しい」と喜びの声が上がっている。（modelpress編集部）
