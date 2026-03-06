新婚の藤井サチ「婚約したとき」夜のビーチで夫と見つめ合うショットに「映画のワンシーン」「異次元のオーラ」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】モデルの藤井サチが3月6日、自身のInstagramを更新。29歳の誕生日を報告するとともに、夫との婚約時の写真を公開し、大きな反響を呼んでいる。
【写真】新婚の29歳上智卒モデル「映画のワンシーン」一般人夫顔出し婚約時の2ショット
同日に誕生日を迎えた藤井は「29歳になりました。28歳は、婚約、結婚、そして結婚式と人生の大きな節目もあり、宝物のような一年になりました」と多数の写真とともに報告。Instagramストーリーズでは、自身の投稿を引用し「婚約したとき」と夜のビーチで夫と寄り添うロマンチックな婚約時の2ショットを紹介した。ライトアップされた幻想的な光の中で、大粒の花束を抱えながら、夫と顔を寄せ合う姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ため息が出るほど綺麗」「映画のワンシーン」「異次元のオーラ」「理想の夫婦すぎる」「美男美女で絵になる」といったコメントが殺到している。
藤井は、2025年7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
