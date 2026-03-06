BTSのニューアルバム『ARIRANG』（韓国発売日：3月20日）のリリースに合わせ、Netflixが3月21日に世界同時ライブ配信する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』の予告動画が次々と公開され、注目を集めている。

【動画】BTS7人で「NETFLIX」のロゴを作り、笑顔で横並ぶ姿／わちゃわちゃはしゃぐ姿に思わずにっこり（2本）／『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』トレーラー

■「NETFLIX」ロゴを彩るBTS7人！アルファベットを手に個性豊かにポージング

3月6日にNetflixの公式SNSで公開されたのは、「BTS x Netflix. Everyone knows 7 is the magic number.（7が特別な数字であることは、誰もが知っている）」と添えられた動画。黒の背景の中、オールブラックの衣装に身を包んだメンバーが、赤い「NETFLIX」のロゴを一文字ずつ手にしてスタイリッシュな雰囲気をまといながら登場する。

RM（アールエム）は“N”の上下に手を添え、やわらかな微笑みを浮かべる。JIN（ジン）は“E”の上辺を片手に乗せ、斜め顔でクールにポーズ。SUGA（シュガ）は“T”を両手で優しく支えるように持ち、爽やかな笑顔を見せる。続くJ-HOPE（ジェイホープ）は“F”を軽々とつかみ、「うんうん」とうなずく仕草を披露。

さらにJIMIN（ジミン）は赤ちゃんをあやすように“L”を抱え、V（ヴィ）はポケットに片手を入れ、もう一方の手のひらに“I”を乗せたクールな立ち姿で登場したかと思えば、特大ウィンクを放つ。最後はJUNG KOOK（ジョングク）が“X”のくびれ部分を掲げ、眉をくいっと上げたお茶目な表情で締めくくった。

ラストは7人が横一列に並び、手に持ったアルファベットを揺らしながらにこやかな笑顔を浮かべるシーンで締めくくられている。

SNSでは「7人並んでるだけで涙出そう」「カッコいいと可愛いの詰め合わせ！」「赤ちゃんあやしてる人いる（笑）」「最後のヒョンラインとマンネラインの文字の扱い方の差笑う」「毎日顔が良すぎて身が持ちません」「カムバが待ちきれない！！」と大きな反応が寄せられている。

■動画：BTSメンバーが“わちゃわちゃ”はしゃぐ姿

■【動画】『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』トレーラー